День финансов: упрощение для бизнеса, гривневые и валютные депозиты, работа без барьеров — Finance.ua

День финансов: упрощение для бизнеса, гривневые и валютные депозиты, работа без барьеров
В четверг, 16 февраля, мы рассказали, что делать, если полис Зеленой карты закончился за границей и стоит ли его покупать в местных компаниях:
Что делать, если полис Зеленой карты закончился за границей🚙
Упрощения для бизнеса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит новые шаги по дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощения по десяткам направлений. Зеленский отметил, что готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест, потому что это «помощь нашей устойчивости» и это «путь для возвращения наших людей в Украину».
«Работа без барьеров». Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения.
Более триллиона вкладов. Украинцы держат в банках более 1 трлн грн в национальной и иностранных валютах. Банкиры объяснили, почему, несмотря на отток депозитов в начале российского полномасштабного вторжения, с середины прошлого года происходит приток средств в банки, который в начале 2023 года дополнительно ускорился.
- Также стало известно, какие депозиты украинцы предпочитали в январе.
Прогноз по экономике Украины на 2023 год. Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.
Налоговая амнистия подходит к концу. Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.
Ипотечное кредитование. Банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. С сентября ипотека стала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования «Доступная ипотека» и «єОселя».
За рубежом:
- Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а рф — спонсором терроризма. Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала по преследованию преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.
- Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины почти на 7 млрд евро. Ежегодные взносы в рамках программы будут составлять около 15 млрд крон (более 1,3 млрд евро), помощь будет предоставляться на основе текущих потребностей Украины, оценку которых будут обновлять регулярно.
- Германия заблокировала «Росатому» строительство АЭС в Турции и Венгрии. Также немецкие власти отказались выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2», которую «Росатом» строит в Венгрии.
- Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты. Также в Швейцарии приступили к конфискации ₣130 миллионов окружения Януковича.
- Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT. Среди предложенных банков — Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк. Название четвертого банка не сообщается.
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