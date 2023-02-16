День финансов: упрощение для бизнеса, гривневые и валютные депозиты, работа без барьеров — Finance.ua

День финансов: упрощение для бизнеса, гривневые и валютные депозиты, работа без барьеров Сегодня 17:50

В четверг, 16 февраля, мы рассказали, что делать, если полис Зеленой карты закончился за границей и стоит ли его покупать в местных компаниях:

Упрощения для бизнеса. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит новые шаги по дерегуляции украинской экономики. Бизнес получит упрощения по десяткам направлений. Зеленский отметил, что готовятся шаги и в направлении создания и подготовки рабочих мест, потому что это «помощь нашей устойчивости» и это «путь для возвращения наших людей в Украину».

«Работа без барьеров». Министерство экономики Украины инициирует расширение программ Министерство экономики Украины инициирует расширение программ стимулирования занятости для решения проблемы безработицы, в частности, среди уязвимых слоев населения.

Более триллиона вкладов. Украинцы . Украинцы держат в банках более 1 трлн грн в национальной и иностранных валютах. Банкиры объяснили, почему, несмотря на отток депозитов в начале российского полномасштабного вторжения, с середины прошлого года происходит приток средств в банки, который в начале 2023 года дополнительно ускорился.

Также стало известно, какие депозиты украинцы предпочитали в январе.

Прогноз по экономике Украины на 2023 год. Европейский банк реконструкции и развития существенно Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году до 8%, прогнозируемых в сентябре 2022 года, до 1%.

Налоговая амнистия подходит к концу. Уже с 1 марта 2023 года для украинцев Уже с 1 марта 2023 года для украинцев истекает период налоговой амнистии, в течение которого можно добровольно задекларировать имущество, деньги и активы, за которые не уплачивались налоги, происхождение которых люди не могут четко объяснить. Скоро заработают более жесткие нормы финмониторинга.

Ипотечное кредитование. Банки Украины в 2022 году Банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 млрд грн. С сентября ипотека стала постепенно восстанавливаться, прежде всего благодаря государственным программам поддержки кредитования «Доступная ипотека» и «єОселя».

За рубежом:

Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а рф — спонсором терроризма. Парламент также выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала по преследованию преступлений агрессии и поддержку преследования преступлений против человечности и военных преступлений.

Парламент Норвегии согласовал многолетнюю программу поддержки Украины почти на 7 млрд евро. Ежегодные взносы в рамках программы будут составлять около 15 млрд крон (более 1,3 млрд евро), помощь будет предоставляться на основе текущих потребностей Украины, оценку которых будут обновлять регулярно.

Германия заблокировала «Росатому» строительство АЭС в Турции и Венгрии. Также немецкие власти отказались выдать Siemens Energy разрешение на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2», которую «Росатом» строит в Венгрии.

Швейцария установила потолок цен на российские нефтепродукты. Также в Швейцарии приступили к конфискации ₣130 миллионов окружения Януковича.

Еврокомиссия хочет отключить 4 росбанка от SWIFT. Среди предложенных банков — Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк. Название четвертого банка не сообщается.

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