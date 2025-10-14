День финансов: требования к резервам банков, почтоматы Укрпочты, сумма возмещения в 100 тыс. евро
Во вторник, 14 октября, речь шла о требованиях к резервам банков и новых почтамтах от Укрпочты.
НБУ меняет требования к резервам банков
Предполагается, что с 10 ноября 2025 года в расчет нормативов обязательного резервирования не будут включаться принудительно изъятые и санкционные средства. Все детали здесь.
Сумма возмещения до 100 тыс. евро
В течение следующих трех лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет сосредоточен на том, чтобы украинская система гарантирования максимально соответствовала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы к европейским показателям. По словам главы Фонда, сумма гарантированного возмещения будет расти постепенно — до уровня 100 тыс. евро, с учетом украинских реалий.
Повышение зарплат
Преподавателям университетов предлагают повысить заработную плату. Такую инициативу совместно с главой парламента Русланом Стефанчуком предложил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
- Также стало известно, кем хотят работать украинские дети.
Цены на газ для отдельных потребителей
Кабмин внес изменения в постановление о льготных ценах на газ и повысил их для отдельных видов потребителей. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 10 октября 2025 г. При этом повысил стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для отдельных видов потребителей, в частности таких.
- Кстати, если нет газа и отопления: как обогреть квартиру, пишем здесь.
- Еще одна страна ЕС готова полностью отказаться от российского газа.
Отопительный сезон
В сети распространяется недостоверная информация о сроках отопительного периода. Об этом сообщает Минэнерго. Отопительный сезон в Украине начнется по плану. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого.
- Если нет газа и отопления: пишем, как обогреть квартиру.
Почтоматы Укрпочты
После нескольких лет попыток и сорванных контрактов Укрпочта запускает собственную сеть почтоматов. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора. Почтоматы имеют модульную конструкцию: систему можно масштабировать от одного до десятков модулей, а базовая конфигурация имеет два блока по 15−20 ячеек каждый.
