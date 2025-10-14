День финансов: требования к резервам банков, почтоматы Укрпочты, сумма возмещения в 100 тыс. евро Сегодня 17:35

Во вторник, 14 октября, речь шла о требованиях к резервам банков и новых почтамтах от Укрпочты.

НБУ меняет требования к резервам банков

Предполагается, что с 10 ноября 2025 года в расчет нормативов обязательного резервирования не будут включаться принудительно изъятые и санкционные средства. Все детали здесь

Сумма возмещения до 100 тыс. евро

В течение следующих трех лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет сосредоточен на том, чтобы украинская система гарантирования максимально соответствовала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы к европейским показателям. По словам главы Фонда, сумма гарантированного возмещения будет расти постепенно — до уровня 100 тыс. евро , с учетом украинских реалий.

Повышение зарплат

Преподавателям университетов предлагают повысить заработную плату. Такую инициативу совместно с главой парламента Русланом Стефанчуком предложил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также стало известно, кем хотят работать украинские дети.

Цены на газ для отдельных потребителей

стоимость газа за 1000 куб. метров газа (с учетом НДС) для отдельных видов потребителей, Кабмин внес изменения в постановление о льготных ценах на газ и повысил их для отдельных видов потребителей. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 10 октября 2025 г. При этом повысилметров газа (с учетом НДС) для отдельных видов потребителей, в частности таких.

Кстати, если нет газа и отопления: как обогреть квартиру, пишем здесь.

Еще одна страна ЕС готова полностью отказаться от российского газа.

Отопительный сезон

В сети распространяется недостоверная информация о сроках отопительного периода. Об этом сообщает Минэнерго. Отопительный сезон в Украине начнется по плану. Правительство приняло все соответствующие постановления, чтобы обеспечить условия для этого.

Если нет газа и отопления: пишем, как обогреть квартиру.

Почтоматы Укрпочты

После нескольких лет попыток и сорванных контрактов Укрпочта запускает собственную сеть почтоматов. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора. Почтоматы имеют модульную конструкцию: систему можно масштабировать от одного до десятков модулей, а базовая конфигурация имеет два блока по 15−20 ячеек каждый.

