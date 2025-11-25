0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: тарифы Новой почты, условия для введения евро, самые прибыльные банки

51
Во вторник, 25 ноября, речь шла о банках, новой облигации и новых тарифах Новой почты. Все детали читайте ниже.
Самые прибыльные банки Украины
Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам трех кварталов 2025 года увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,63 млрд грн. Это составляет 42,4% всего финансового результата банковской системы.
Новая военная облигация
В приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.
Новая почта меняет тарифы
С 1 декабря 2025 г. Новая почта обновляет часть тарифов. Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно.
🧐В Украине, по информации специалистов, работает более 26% отечественных пенсионеров, то есть более четверти от общего количества. Эксперты все чаще обращаются к теме, что украинцы, продолжающие работать после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на большую сумму пенсии. Мы разобрали все в статье ниже:
👉Отсрочка выхода на пенсию: выгоден ли такой шаг рядовым украинцам
Условия для введения евро
Первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук Центру экономической стратегии и Общественного радио «Что с экономикой?» рассказал, станет ли евро национальной валютой в Украине после вступления нашего государства в Европейский Союз.
Что сейчас происходит с инфляцией
Инфляция начала замедляться еще в июне, и, как пишет Нацбанк, эта тенденция продолжается. Это не значит, что цены снижаются. Это значит, что они растут медленнее, чем раньше.
ТОП-8 украинских городов для удаленной работы
Удаленная работа дает свободу выбирать график, место и стиль работы. Но чтобы дистанционная занятость была действительно комфортной и продуктивной, важно выбрать город, где есть надежная связь, удобная инфраструктура и чувство безопасности.
Удаленная работа в ноябре
Когда каждая поездка на работу ощущается как марафон, а рабочие дни отнимают больше энергии, чем приносят, пора искать альтернативу. Делимся подборкой вакансий на удаленную работу от robota.ua.
Как облагается налогом заработок с криптовалюты
Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой в рамках коммуникационной кампании «Налоги защищают» рассказали, как облагаются налогом доходы с продажи криптовалюты.
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныТарифыКабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems