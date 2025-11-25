День финансов: тарифы Новой почты, условия для введения евро, самые прибыльные банки Сегодня 17:35

Во вторник, 25 ноября, речь шла о банках, новой облигации и новых тарифах Новой почты. Все детали читайте ниже.

Самые прибыльные банки Украины

Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам трех кварталов 2025 года увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,63 млрд грн. Это составляет 42,4% всего финансового результата банковской системы.

Новая военная облигация

В приложении «Дія» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года.

Новая почта меняет тарифы

С 1 декабря 2025 г. Новая почта обновляет часть тарифов. Компания сообщила, что часть тарифов оставляет без изменений или снижает там, где это возможно.

🧐В Украине, по информации специалистов, работает более 26% отечественных пенсионеров, то есть более четверти от общего количества. Эксперты все чаще обращаются к теме, что украинцы, продолжающие работать после достижения пенсионного возраста, могут рассчитывать на большую сумму пенсии. Мы разобрали все в статье ниже:

Условия для введения евро

Первый заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук Центру экономической стратегии и Общественного радио «Что с экономикой?» рассказал, станет ли евро национальной валютой в Украине после вступления нашего государства в Европейский Союз.

Что сейчас происходит с инфляцией

Инфляция начала замедляться еще в июне, и, как пишет Нацбанк, эта тенденция продолжается. Это не значит, что цены снижаются. Это значит, что они растут медленнее, чем раньше.

ТОП-8 украинских городов для удаленной работы

Удаленная работа дает свободу выбирать график, место и стиль работы. Но чтобы дистанционная занятость была действительно комфортной и продуктивной, важно выбрать город, где есть надежная связь, удобная инфраструктура и чувство безопасности.

Удаленная работа в ноябре

Когда каждая поездка на работу ощущается как марафон, а рабочие дни отнимают больше энергии, чем приносят, пора искать альтернативу. Делимся подборкой вакансий на удаленную работу от robota.ua.

Как облагается налогом заработок с криптовалюты

Министерство финансов Украины совместно с Государственной налоговой службой в рамках коммуникационной кампании «Налоги защищают» рассказали , как облагаются налогом доходы с продажи криптовалюты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.