День финансов: США объявили о дополнительных $2 млрд, население, банки и аналитики спрогнозировали курс — Finance.ua
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День финансов: США объявили о дополнительных $2 млрд, население, банки и аналитики спрогнозировали курс

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Сегодня, 15 мая, США объявили о дополнительных $2 млрд помощи на оружие для Украины.
Колебания курса. В течение этой недели ожидается увеличение колебания курса доллара, поскольку будет приниматься решение о ослаблении валютных ограничений для бизнеса и состоится уплата налогов.
Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара на год. Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста доллара к гривне в течение ближайшего года.
В каких условиях будут применяться графики отключений света. Сейчас в Украине физически не возможны блэкауты. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона. «Блэкаута мы не видим, на данный момент это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет», — сказал Коваленко.
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Украинские беженцы за рубежом: сколько и на что тратят средства

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По материалам:
Finance.ua
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