День финансов: США объявили о дополнительных $2 млрд, население, банки и аналитики спрогнозировали курс — Finance.ua

День финансов: США объявили о дополнительных $2 млрд, население, банки и аналитики спрогнозировали курс
Сегодня, 15 мая, США объявили о дополнительных $2 млрд помощи на оружие для Украины.
Колебания курса. В течение этой недели ожидается увеличение колебания курса доллара, поскольку будет приниматься решение о ослаблении валютных ограничений для бизнеса и состоится уплата налогов.
Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара на год. Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста доллара к гривне в течение ближайшего года.
В каких условиях будут применяться графики отключений света. Сейчас в Украине физически не возможны блэкауты. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона. «Блэкаута мы не видим, на данный момент это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет», — сказал Коваленко.
Что делать, если удостоверение УБД утрачено или повреждено. Удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.
Какие профессии наиболее востребованы на западе Украины? На рынок труда в Украине оказали существенное влияние мобилизация и миграция населения, поэтому в отдельных сферах ощущается сильный дефицит кадров. Наиболее востребована в западных регионах (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях) профессия водителя.
Украинские беженцы за рубежом. Что чаще всего покупают украинцы и сколько средств ежегодно они тратят за рубежом? Finance.ua подсчитал в новой статье:
Украинские беженцы за рубежом: сколько и на что тратят средства
Google представил новый поиск на основе ИИ. В Google заявили, что добавляют искусственный интеллект в свой поиск и анонсировали большие изменения. Об этом в компании сообщили на конференции Google I/0 2024.
«Укрпочта» впервые продала на аукционе забытые посылки украинцев. На первом аукционе по продаже забытых посылок «Укпочта» продала 4 паллета с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая стоимость каждого составляла 1,2 тыс. грн.
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