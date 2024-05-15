День финансов: США объявили о дополнительных $2 млрд, население, банки и аналитики спрогнозировали курс — Finance.ua

День финансов: США объявили о дополнительных $2 млрд, население, банки и аналитики спрогнозировали курс Сегодня 17:40

Сегодня, 15 мая, США объявили о дополнительных $2 млрд помощи на оружие для Украины.

Колебания курса. В течение этой недели ожидается увеличение колебания курса доллара, поскольку будет приниматься решение о ослаблении валютных В течение этой недели ожидается увеличение колебания курса доллара, поскольку будет приниматься решение о ослаблении валютных ограничений для бизнеса и состоится уплата налогов.

Население, банки и аналитики спрогнозировали курс доллара на год. Финансовые Финансовые аналитики , банкиры и население ожидают роста доллара к гривне в течение ближайшего года.

В каких условиях будут применяться графики отключений света. Сейчас в Украине физически не возможны блэкауты. Об этом сообщил Сейчас в Украине физически не возможны блэкауты. Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире телемарафона. «Блэкаута мы не видим, на данный момент это физически невозможно. Теоретически возможно все, но пока об этом речь не идет», — сказал Коваленко.

Что делать, если удостоверение УБД утрачено или повреждено. Удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы Удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.

Какие профессии наиболее востребованы на западе Украины? На рынок труда в Украине оказали существенное На рынок труда в Украине оказали существенное влияние мобилизация и миграция населения, поэтому в отдельных сферах ощущается сильный дефицит кадров. Наиболее востребована в западных регионах (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях) профессия водителя.

Украинские беженцы за рубежом. Что чаще всего покупают украинцы и сколько средств ежегодно они тратят за рубежом? Finance.ua подсчитал в новой статье:

Google представил новый поиск на основе ИИ. В Google заявили, что добавляют искусственный интеллект в свой поиск и анонсировали большие изменения. Об этом в В Google заявили, что добавляют искусственный интеллект в свой поиск и анонсировали большие изменения. Об этом в компании сообщили на конференции Google I/0 2024.

«Укрпочта» впервые продала на аукционе забытые посылки украинцев. На первом аукционе по На первом аукционе по продаже забытых посылок «Укпочта» продала 4 паллета с ними за 120 тыс. грн. При этом стартовая стоимость каждого составляла 1,2 тыс. грн.

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