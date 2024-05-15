Google представив новий пошук на основі ШІ — Finance.ua

Google представив новий пошук на основі ШІ Сьогодні 11:35 — Технології&Авто

Google представив новий пошук на основі ШІ, nypost.com

В компанії Google заявили, що додають штучний інтелект у свій пошук і анонсували великі зміни. Про це в компанії повідомили під час конференції Google I/0 2024.

Зазначається, що у США Google вже почала показувати згенеровані ШІ відповіді на більшість пошукових запитів. Ці блоки відображаються у верхній частині екрана та намагатимуться одразу надати користувачеві відповідь на його запит. До кінця року ця можливість стане доступною у більшості країн.

Як це працює?

В основі нового пошукового рушія лежить модель Gemini — штучний інтелект, розроблений спеціально для пошуку Google. Gemini поєднує в собі такі функції, як багатокрокові міркування, планування та мультимодальні можливості.

Проте в Google планують, що не кожен пошуковий запит буде потребувати відповідь від штучного інтелекту.

«Якщо ви просто хочете перейти на URL-адресу, ви шукаєте Walmart і хочете потрапити на walmart.com. Додавання штучного інтелекту не покращить результат», — розповіли у компанії.

До кінця року Google планує зробити новий пошук доступним для понад мільярда людей.

Окрім Оглядів штучного інтелекту в пошуку Google з’явиться можливість планування, починаючи з планів харчування і закінчуючи планами відпустки. Користувачі зможуть створювати індивідуальні плани, наприклад, триденний план харчування, і вносити в нього зміни, замінюючи страви. Для зручності ці плани можна буде експортувати до Google Документів або Gmail.

Google також розширить можливості візуального пошуку. Користувачі зможуть ставити запитання за допомогою відео, що має полегшити опис і розвʼязання проблем. Ця функція незабаром буде доступна користувачам Search Labs англійською мовою в США, а згодом її планують поширити на весь світ.

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