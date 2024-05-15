В Yasno пояснили, за яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла — Finance.ua

В Yasno пояснили, за яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла Сьогодні 14:01 — Енергетика

В Yasno пояснили, за яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла

Наразі в Україні фізично не можливі блекаути.

Про це повідомив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

«Блекауту ми не бачимо, поки це фізично не можливо. Теоретично можливо все, але поки про це мова не йде», — сказав Коваленко.

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Окрім того, він пояснив за яких умов будуть застосовуватися графіки відключень світла.

«Якщо казати про екстрені аварійні відключення та про графіки. Ми всі чекаємо, мережі чекають, коли „Укренерго“ буде більш планово доводити обмеження до областей і в кожні області будуть запроваджувати ці графіки. Екстрені вводяться, коли є незапланований зріст, незапланований дефіцит і він досить невеликий й на досить короткий проміжок часу», — розповів Коваленко.

Він нагадав, що графіки вже всі розроблені та є на сайтах, в мобільних додатках тощо.

«Але чи будуть їх застосовувати, залежить від команд НЕК. Я маю надію, що графіки найближчим часом, поки температура балансує за вікном, їх не будуть застосовувати. Але якщо дефіцит буде постійний та плановий, то їх вже будуть застосовувати», — пояснив Коваленко.

Довідка Finance.ua:

у вівторок увечері Укренерго ввела екстрені відключення у Києві та Дніпропетровській області. «Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми», — зазначали в компанії;

станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині було скасовано;

Міністерство енергетики України закликає споживачів ощадливо споживати електроенергію з огляду на значні втрати генеруючих потужностей після ворожих обстрілів.



УНН За матеріалами:

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