У Києві та кількох областях скасували екстренні відключення електрики — Finance.ua

У Києві та кількох областях скасували екстренні відключення електрики
Станом на 09:00 екстрене відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
«Енергетики повертають світло у всі домівки. Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою», — закликали у ДТЕК.
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14 травня компанія-постачальник електроенергії Yasno оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою Укренерго діють екстрені відключення електроенергії.
«Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми», — зазначили у Yasno.
Згодом «Укренерго» заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України.
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