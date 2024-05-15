У пріоритеті водії та продавці: які професії найбільш затребувані на заході України — Finance.ua

У пріоритеті водії та продавці: які професії найбільш затребувані на заході України Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

У пріоритеті водії та продавці: які професії найбільш затребувані на заході України

На ринок праці в Україні суттєво вплинули мобілізація та міграція населення, тому в окремих сферах відчувається сильний дефіцит кадрів. Найбільш затребуваною у західних регіонах (Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях) є професія водія.

Про це йдеться у пресрелізі платформи OLX Україна, передає портал Delo.ua.

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Станом на кінець квітня на майданчику онлайн-оголошень було розміщено 1224 відповідні вакансії. Водіям у західних областях також пропонують одну з найвищих заробітних плат на ринку: від 24-х до 30 тисяч гривень на місяць. В середньому найвищі зарплати отримують водії на Львівщині.

На другому місці за популярністю професія продавця: у квітні на платформі OLX було опубліковано 1192 вакансії. Однак продавці заробляють в середньому вдвічі менше, ніж водії. Наприклад, на Тернопільщині середня зарплата становить 12 750 гривень, на Франківщині - 14 000, на Закарпатті - 14 700, а на Львівщині - 16 950.

Далі в ТОПі затребуваних професій — вантажники та комірники: 580 відповідних вакансій. На Львівщині такі спеціалісти заробляють найбільше — 19 тисяч гривень, а для решти областей медіанна зарплата становить 16 200 гривень.

Сумарно у чотирьох західних областях у квітні на платформі OLX опубліковано 217 вакансій будівельника. При цьому професія є найбільш високооплачуваною: на Львівщині медіанна зарплата будівельника сягає 40 тисяч гривень. Трохи менше фахівці заробляють на Франківщині й Закарпатті - 37 600 гривень, найменше пропонують на Тернопільщині - 35 тисяч гривень.

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Зазначається, що традиційно найменш оплачуваною є професія прибиральниці. В середньому роботодавці пропонують трохи більш як 10 тисяч гривень.

Варто зауважити, що робітничі професії загалом у нинішніх обставинах є найбільш затребуваними серед роботодавців, і це стосується усіх регіонів країни.

Довідка Finance.ua:

як свідчать результати дослідження українського ринку праці у 2024 році, яке провели аналітики robota.ua, ринок праці відновлюється стрімкими темпами, а кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники;

конкуренція за трудові ресурси, у тому числі із закордонним бізнесом, підживлюватиме тиск з боку зростання заробітних плат. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році, зазначали в НБУ;

за даними Мінекономіки, середня зарплата за резюме на сайтах пошуку роботи зросла на початок квітня до 19 873 гривень (16 464 гривень на початку 2023 року). Зарплата у вакансіях збільшилася до 18 728 гривень (14 715 гривень в січні минулого року).

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