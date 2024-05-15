Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня — Finance.ua

Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня Сьогодні 13:03 — Валюта

Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня

Протягом цього тижня очікується збільшення коливання курсу долара, адже прийматиметься рішення про послаблення валютних обмежень для бізнесу та відбудеться сплата податків.

У період 15−19 травня в Україні курс американської валюти може знаходитись в коридорі 39,5−40,2 гривні. Такий прогноз дала Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

Вона нагадала, що минулого тижня торги на валютному ринку завершувались в межах 39,5−39,6 гривні, тому і знизився готівковий курс.

Окрім того, варто очікувати на підсилення пропозиції валюти, адже український бізнес до 20 травня має сплатити податки за I квартал.

Водночас цими днями очікується рішення регулятора з послаблення валютних обмежень для бізнесу, тому нові правила формуватимуть підвищений попит на долар.

У середу, 15 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,55 грн (купівля) та 40,0 (продаж). Готівковий курс — 39,94 (купівля) та 40,04 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,67 грн.

Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.