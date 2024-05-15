Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня — Finance.ua

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Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня

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Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня
Коливання курсу: чи здорожчає долар до 40 цього тижня
Протягом цього тижня очікується збільшення коливання курсу долара, адже прийматиметься рішення про послаблення валютних обмежень для бізнесу та відбудеться сплата податків.
У період 15−19 травня в Україні курс американської валюти може знаходитись в коридорі 39,5−40,2 гривні. Такий прогноз дала Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.
Вона нагадала, що минулого тижня торги на валютному ринку завершувались в межах 39,5−39,6 гривні, тому і знизився готівковий курс.

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Окрім того, варто очікувати на підсилення пропозиції валюти, адже український бізнес до 20 травня має сплатити податки за I квартал.
Водночас цими днями очікується рішення регулятора з послаблення валютних обмежень для бізнесу, тому нові правила формуватимуть підвищений попит на долар.
У середу, 15 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,55 грн (купівля) та 40,0 (продаж). Готівковий курс — 39,94 (купівля) та 40,04 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,67 грн.
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