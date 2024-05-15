«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців: скільки заробила — Finance.ua
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«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців: скільки заробила

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«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців: скільки заробила
«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців: скільки заробила
На першому аукціоні з продажу забутих посилок «Укпошта» продала 4 палети з ними за 120 тис. грн. При цьому стартова ціна кожного складала 1,2 тис. грн.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, у кожному палеті було по 100 посилок, а на перший аукціон прийшло 56 учасників.
«Переможці сплатили 120 тисяч гривень за 4 палети по 100 посилок. І це при стартовій ціні 1200 за палету або 4800 за 4», — йдеться у повідомленні.
При цьому він наголосив: в «Укрпошті» накопичились тисячі посилок, які клієнти не отримали більше 6 місяців. Причини цього, за його словами, різні:
  • рекламні посилки;
  • у когось різко змінилися обставини, внаслідок яких люди не змогли отримати своє відправлення;
  • «іноді повернення дорожче відмови» тощо.
«Ми понесли витрати на всі ці доставки. Які тепер маємо можливість компенсувати», — пояснив Смілянський.

Як відрізнити продаж «Укрпошти» від шахраїв

Водночас він визнав, що існує ймовірність, що аферисти можуть продавати якісь речі, маскуючись під «Укрпошту». Відрізнити ж реальні аукціони від шахрайських, за його словами, просто:
  • «Укрпошта» проводить свої аукціони виключно на майданчикуПрозоро. Продажі;
  • компанія не продає індивідуальні посилки — лише палети.
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Загалом, зазначив Смілянський, продаж непотрібних посилок не є винаходом «Укрпошти». Це світова практика, а обсяг ринку перепродажів таких посилок складає 644 млрд доларів.
«Вартість повернутих або незабраних посилок e-commerce у світі перевищила 220 мільярдів доларів у 2023 році або десь 16% від обсягу продажів. Лідери ринку починають з нею боротись. Один із шляхів — це продаж таких товарів, щоб вони не опинялись на сміттєзвалищах. Обсяг цього бізнесу перепродажу — 644 мільярди доларів», — резюмував він.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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