«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців: скільки заробила — Finance.ua

«Укрпошта» вперше продала на аукціоні забуті посилки українців: скільки заробила
На першому аукціоні з продажу забутих посилок «Укпошта» продала 4 палети з ними за 120 тис. грн. При цьому стартова ціна кожного складала 1,2 тис. грн.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, у кожному палеті було по 100 посилок, а на перший аукціон прийшло 56 учасників.
«Переможці сплатили 120 тисяч гривень за 4 палети по 100 посилок. І це при стартовій ціні 1200 за палету або 4800 за 4», — йдеться у повідомленні.
При цьому він наголосив: в «Укрпошті» накопичились тисячі посилок, які клієнти не отримали більше 6 місяців. Причини цього, за його словами, різні:
- рекламні посилки;
- у когось різко змінилися обставини, внаслідок яких люди не змогли отримати своє відправлення;
- «іноді повернення дорожче відмови» тощо.
«Ми понесли витрати на всі ці доставки. Які тепер маємо можливість компенсувати», — пояснив Смілянський.
Як відрізнити продаж «Укрпошти» від шахраїв
Водночас він визнав, що існує ймовірність, що аферисти можуть продавати якісь речі, маскуючись під «Укрпошту». Відрізнити ж реальні аукціони від шахрайських, за його словами, просто:
- «Укрпошта» проводить свої аукціони виключно на майданчикуПрозоро. Продажі;
- компанія не продає індивідуальні посилки — лише палети.
Загалом, зазначив Смілянський, продаж непотрібних посилок не є винаходом «Укрпошти». Це світова практика, а обсяг ринку перепродажів таких посилок складає 644 млрд доларів.
«Вартість повернутих або незабраних посилок e-commerce у світі перевищила 220 мільярдів доларів у 2023 році або десь 16% від обсягу продажів. Лідери ринку починають з нею боротись. Один із шляхів — це продаж таких товарів, щоб вони не опинялись на сміттєзвалищах. Обсяг цього бізнесу перепродажу — 644 мільярди доларів», — резюмував він.
Поділитися новиною