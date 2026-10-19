День финансов: создание комиссии для продажи госбанков и новые правила вывоза наличных денег за границу

Понедельник, 19 октября. Правительство создало комиссию по продаже Сенс Банка и Укргазбанка, НБУ уточнило правила вывоза наличной валюты за границу, а ЕС ищет варианты покрытия дефицита бюджета Украины.

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Международное финансирование на 2027 год

Министр финансов Сергей Марченко заявил , что Украина рассчитывает привлечь еще $25 млрд международного финансирования в государственный бюджет до конца 2026 года. Общая оценка необходимых ресурсов на оборону в 2027 году составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро остаются необеспеченными.

Еврокомиссия изучает возможные варианты покрытия дефицита, однако пока рано говорить о конкретных деталях или инструментах.

Со своей стороны МВФ подтвердил неуклонную поддержку Украины и отметил важность продолжения реформ для обеспечения экономической устойчивости страны.

Приватизация госбанков в Украине

Кабинет Министров создал комиссию по продаже государственных пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка. Комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, принимать решение о допуске участников, согласовывать стартовую цену торгов с учетом рекомендаций советника, победителей и цену продаж и подавать соответствующие решения на утверждение правительства.

К слову, крупнейший банк Польши PKO Bank Polski рассматривает возможность расширения бизнеса в Украине через покупку банка. Потенциальным объектом покупки может стать как государственный, так и частный банк.

S&P Global Market Intelligence составил рейтинг 30 крупнейших банков мира. Первые четыре места в рейтинге заняли китайские банки. Вместе у них имеется более $26 трлн активов — почти вдвое больше, чем у пяти крупнейших банков США: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo и Goldman Sachs.

Индустриальные парки

Недавно президент Украины подписал закон № 4961 об индустриальных парках, которым значительно снимается бюрократия и расширяются возможности для бизнеса. Ранее ИП имели лимиты по площади — до 1 тыс. га. Теперь это ограничение снято. Управляющие компании таких парков также получили возможность привлекать финансирование, в частности, по программе «Доступные кредиты 5−7-9%». Подробно о том, что меняет новый закон и зачем ИП во время войны, читайте в нашей новой статье:

Выплаты ВПЛ

Бюджетный комитет ВР включил в поручения правительства правки о повышении пособия на проживание для ВПЛ на 1000 гривен с 1 января 2027 года. Если их примут, с 1 января пособие на проживание составит 4000 гривен — для детей и людей с инвалидностью и 3000 гривен — для других переселенцев.

Вывоз наличных за границу

Национальный банк Украины уточнил , какие документы граждане могут использовать для подтверждения происхождения наличных денег при ее вывозе за границу на сумму свыше €10 000 в эквиваленте. В частности, для подтверждения снятия денег теперь достаточно выписки о движении средств на собственном банковском счете.

Изменения в работе риелторов

В Украине предлагают ввести профессиональное самоуправление риелторов по аналогии с адвокатурой, нотариатом и аудитом, что обяжет их проходить аттестацию, чтобы подтверждать свою квалификацию. Такие новшества прописаны в законопроекте № 16145.

Отметим, что осенью в западные регионы Украины стали массово переезжать жители таких городов, как Киев, а также из находящихся под постоянными обстрелами. В Ужгороде зафиксирован стремительный рост ставок на аренду жилья, которые за последние месяцы взлетели на 82%. В то же время, Кишинев обойдется украинцам заметно дешевле по аренде квартир, чем Львов или Ужгород.

Курс валют на этой неделе

Официальный курс доллара на прошлой неделе демонстрировал волнообразную динамику. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что на этой неделе валютный рынок будет работать в условиях контролируемых колебаний, с рисками постепенного усиления давления на гривну.

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