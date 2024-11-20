День финансов: смягчение валютных ограничений, новые правила отсрочки от мобилизации, база жилья для переселенцев — Finance.ua

День финансов: смягчение валютных ограничений, новые правила отсрочки от мобилизации, база жилья для переселенцев
В среду, 20 ноября, речь шла о следующем:
В МВФ подвели итоги работы миссии в Украине. Миссия Международного валютного фонда по шестому пересмотру программы EFF завершила работу. Представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) ее в ближайшие недели После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 834,9 млн СПЗ (около 1,1 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 9,8 млрд долл. США.
НБУ смягчил ряд валютных ограничений и ввел новые. Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны НБУ смягчает ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой — принимает меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений.
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Новые правила отсрочки от мобилизации. Верховная Рада приняла в целом два законопроекта по отсрочке от мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно документам, предоставляется право на отсрочку прошедших плен гражданским, а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
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Закон о введении е-удостоверения ветерана. Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября подписал закон № 4000-IX, которым вводится электронное удостоверение ветерана.
В Украине будет создана база жилья для переселенцев. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который направлен на обеспечение жилищных прав ВПЛ и предусматривает создание информационной базы данных объектов недвижимого имущества для проживания ВПЛ.
Кто с 1 января получит прибавку к зарплате. С 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2600 грн.
Налог на недвижимость в Украине. Украинцам в 2025 году придется уплатить налог на недвижимость. Обычно налог платят владельцы крупных объектов недвижимости, а собранные средства идут в местный бюджет. Местные органы власти устанавливают ставку налога, учитывая тип строения и его расположение.
Какие дизельные автомобили украинцы покупали в октябре. В октябре автопарк Украины пополнили около 5,7 тыс. авто с дизельными двигателями. Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 26%, против 20% в октябре 2023 г.
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