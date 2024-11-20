День финансов: смягчение валютных ограничений, новые правила отсрочки от мобилизации, база жилья для переселенцев — Finance.ua

День финансов: смягчение валютных ограничений, новые правила отсрочки от мобилизации, база жилья для переселенцев Сегодня 17:33

В среду, 20 ноября, речь шла о следующем:

В МВФ подвели итоги работы миссии в Украине. Миссия Международного валютного фонда по Миссия Международного валютного фонда по шестому пересмотру программы EFF завершила работу. Представители МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала (Staff-Level Agreement, SLA) ее в ближайшие недели После этого Украина получит доступ к финансированию объемом 834,9 млн СПЗ (около 1,1 млрд долл. США в эквиваленте), а общая сумма выплат по программе достигнет 9,8 млрд долл. США.

НБУ смягчил ряд валютных ограничений и ввел новые. Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие Национальный банк Украины с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. С одной стороны НБУ смягчает ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой — принимает меры для усиления дисциплины соблюдения валютных ограничений.

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Новые правила отсрочки от мобилизации. Верховная Рада приняла в целом два законопроекта по отсрочке от мобилизации. Об этом Верховная Рада приняла в целом два законопроекта по отсрочке от мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Согласно документам, предоставляется право на отсрочку прошедших плен гражданским, а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

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