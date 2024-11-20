Які дизельні авто українці купували в жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Які дизельні авто українці купували в жовтні (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Які дизельні авто українці купували в жовтні (інфографіка)

У жовтні автопарк України поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами.

Про це повідомляє Укравтопром.

Кількість куплених авто на 26% менше, ніж торік. З них: 1,5 тис. од. нових (+31%) та майже 4,2 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023р.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік — 10,5 року.

Нагадаємо, державній реєстрації підлягають усі види транспортних засобів. Власник зобов’язаний зареєструвати або перереєструвати авто протягом 10 днів після покупки, митного оформлення чи інших обставин.

Після припинення або скасування воєнного стану власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 90 днів.

Тимчасовому державному обліку підлягають транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

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