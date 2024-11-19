Експерти назвали найкращі автомобілі для кожного віку — Finance.ua

Експерти назвали найкращі автомобілі для кожного віку Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

Експерти назвали найкращі автомобілі для кожного віку

З віком люди змінюють свій спосіб життя, а разом із ним змінюються і критерії вибору автомобіля.

Зараз портал GOBankingRates проаналізовав найкращі моделі на ринку та назвав ті, які найкраще підійдуть для різних вікових груп.

Для визначення найкращих автомобілів GOBankingRates поспілкувався з Мелані Муссон, експертом з автомобільної промисловості страхової компанії CarInsurance.org. Загалом було визначено п’ять автівок.

20-річні — Honda Civic

У молодих людей, які тільки починають працювати, зазвичай не вистачає грошей на обслуговування та ремонт дорогих авто. Їм треба вибрати автомобіль, який буде доступним як в плані ринкової вартості, так і в плані ціни ремонту.

«‎Людям у віці 20 років потрібен надійний бюджетний автомобіль"‎, — говорить Мелані Муссон. Кращим вибором експерт вважає Honda Civic.

Слід додати, що аналітики RepairPal оцінюють Civic у 4,5 зірок із 5. Вони кажуть, що середні річні витрати на ремонт цього автомобіля майже вдвічі менші, ніж у інших моделей.

30-річні — Toyota 4Runner

Експерт радить 30-річним покупцям звернути увагу на Toyota 4Runner — класичний середньорозмірний позашляховик, що виробляється компанією Toyota з 1984 року. Серед переваг цього автомобіля — довговічність, надійність та місткість для пасажирів і вантажу.

40-річні — Kia Telluride

Середній вік ставить перед людиною нові виклики, такі як підростаючі діти та старі батьки. Такі люди тим паче не хочуть «сюрпризів» від транспортних засобів, тому кращим вибором тут буде Kia Telluride.

«На Telluride надається відмінна гарантія від виробника, — говорить експерт. — Тож у вас буде менший ризик капітального ремонту, за який доведеться платити, коли ваші діти готуються до коледжу, і ви заощадите для них гроші».

50-річні — Tesla Model S

Багато людей, які досягають 50-ти років, мають достатньо грошей, щоб дозволити собі швидкий стильний автомобіль. Таким людям варто звернути увагу на Tesla Model S.

«Настав час розкоші та передових технологій, — говорить Мелані Муссон. — Електромобіль може бути для вас чимось новим, але ви звикнете до нього — і вам не доведеться купувати бензин».

Від 60-ти й старше — Subaru Outback

Пенсіонери зазвичай віддають перевагу автомобілям, які можуть похвалитись комфортом, надійністю та практичністю. До того ж їм важливо, щоб автомобіль був не надто дорогим.

Модель від Subaru якнайкраще відповідає цим вимогам. «Автомобіль Outback достатньо малий, щоб пенсіонерам було зручно на ньому їздити, але достатньо великий, щоб возити з собою пару онуків», — вважає Мелані Муссон.

УНІАН За матеріалами:

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