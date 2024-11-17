Державна та тимчасова реєстрація авто: в чому відмінність — Finance.ua

Державна та тимчасова реєстрація авто: в чому відмінність Сьогодні 14:09 — Технології&Авто

Державна та тимчасова реєстрація авто: в чому відмінність

Будь-який транспортний засіб, який пересувається дорогами загального користування, повинен бути зареєстрований. В Україні існують два види реєстрації: державна та тимчасова.

На сайті Головного сервісного центру МВС пояснили , у чому різниця.

Державна реєстрація

Державній реєстрації підлягають усі види транспортних засобів. Власник зобов’язаний зареєструвати або перереєструвати авто протягом 10 днів після покупки, митного оформлення чи інших обставин.

Це регулюється статтею 34 Закону України Про дорожній рух. Разом з тим відповідно до п. 7 Постанови Кабінету Міністрів № 1388 строк державної реєстрації продовжується у разі введення воєнного стану.

Після припинення або скасування воєнного стану власники зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом 90 днів.

Особливості першої державної реєстрації авто

При першій реєстрації легкового транспортного засобу в сервісних центрах МВС потрібно:

сплатити збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

обов’язкове експертне дослідження транспортних засобів, що були у використанні за кордоном;

надати сертифікат відповідності та митні документи.

При державній реєстрації власнику видається пластиковий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Документ в електронному вигляді відображається у Кабінеті водія та в застосунку Дія.

Автівку, яка стоїть на державному обліку, можна вибракувати, на ній можна виїздити за кордон та призначити належного користувача.

Тимчасова реєстрація

Тимчасовому державному обліку підлягають транспортні засоби, які були примусово відчужені або вилучені, а також ті, які придбані на території України або ввезені на територію України на законних підставах у період дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

Транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога, можна поставити як на тимчасовий облік, так і на державний.

Особливості

не потрібно сплачувати податок до Пенсійного фонду;

не потрібно проходити експертне дослідження та надавати сертифікат відповідності;

видається тимчасовий реєстраційний талон у паперовому вигляді.

На автомобіль з тимчасовою реєстрацією не можна призначити належного користувача. Але віднедавна авто з тимчасовим реєстраційним талоном можна вибракувати.

Нагадаємо, Уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу. Тепер військовослужбовці можуть зареєструвати такий транспорт на своє імʼя та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення.

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