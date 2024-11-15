Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг — Finance.ua

Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг Сьогодні 01:24 — Технології&Авто

Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг

За підсумками першого місяця осені продажі щойно імпортованих легковиків з пробігом сягнули найнижчої від початку 2024 року позначки: 16 204 легковики. Суто для порівняння, у серпні продаж склав 27 з гаком тисяч, і навіть у зазвичай «холодному» в будь-якому сенсі слова січні пригнали й продали на півтори тисячі більше.

Про це свідчить аналітика Auto.Ria.

Однак жовтень дав підстави для обережного оптимізму: хоч загалом обсяг ринку склав скромніші 84,7 тисячі авто з пробігом (це на 6,1 тис. або 6,7% менше за підсумок попереднього місяця) попит на легковики «з пригону» трохи виріс, сягнувши 16 645 авто, що нехай на символічну 441 машину, але перевершує досягнення вересня (+2,7%).

У переліку найпопулярніших брендів жодних сюрпризів: із загального тренду на плавне зростання попиту вибиваються лише BMW (-50 машин проти результату попереднього місяця) і Tesla (-2 електромобілі). Беззаперечним фаворитом української автоспільноти (принаймні у сегменті авто з пробігом) дедалі залишається Volkswagen.

10 найуспішніших марок

за підсумками продажу щойно імпортованих авто з пробігом у жовтні (проти вересня)

1. Volkswagen: 2 687 авто (+71);

2. Audi: 1 513 авто (+66);

3. Renault: 1 299 авто (+41);

4. Nissan: 1 196 авто (+23);

5. Skoda: 1 013 авто (+38);

6. Ford: 897 авто (+49);

7. BMW: 847 авто (-50);

8. Hyundai: 806 авто (+68);

9. Tesla: 776 авто (-2);

10. Opel: 637 авто (+85).

10 найпопулярніших моделей

за підсумками продажу щойно імпортованих авто з пробігом у жовтні (проти вересня)

1. Volkswagen Golf: 847 авто (+3);

2. Skoda Octavia: 630 авто (-16);

3. Renault Megane: 505 авто (+40);

4. Volkswagen Passat: 451 авто (+3);

5. Nissan Leaf: 447 авто (+35);

6. Volkswagen Tiguan: 428 авто (-23);

7. Audi Q5: 350 авто (-26);

8. Audi A4: 325 авто (+42);

8. Renault Scenic: 325 авто (-19);

9. Volkswagen Touran: 305 авто (+70);

10. Tesla Model Y: 301 авто (+13).

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