Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг — Finance.ua
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Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг

Технології&Авто
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Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг
Які свіжопригнані авто з пробігом купували у жовтні: рейтинг
За підсумками першого місяця осені продажі щойно імпортованих легковиків з пробігом сягнули найнижчої від початку 2024 року позначки: 16 204 легковики. Суто для порівняння, у серпні продаж склав 27 з гаком тисяч, і навіть у зазвичай «холодному» в будь-якому сенсі слова січні пригнали й продали на півтори тисячі більше.
Про це свідчить аналітика Auto.Ria.
Однак жовтень дав підстави для обережного оптимізму: хоч загалом обсяг ринку склав скромніші 84,7 тисячі авто з пробігом (це на 6,1 тис. або 6,7% менше за підсумок попереднього місяця) попит на легковики «з пригону» трохи виріс, сягнувши 16 645 авто, що нехай на символічну 441 машину, але перевершує досягнення вересня (+2,7%).
У переліку найпопулярніших брендів жодних сюрпризів: із загального тренду на плавне зростання попиту вибиваються лише BMW (-50 машин проти результату попереднього місяця) і Tesla (-2 електромобілі). Беззаперечним фаворитом української автоспільноти (принаймні у сегменті авто з пробігом) дедалі залишається Volkswagen.

10 найуспішніших марок

за підсумками продажу щойно імпортованих авто з пробігом у жовтні (проти вересня)
  • 1. Volkswagen: 2 687 авто (+71);
  • 2. Audi: 1 513 авто (+66);
  • 3. Renault: 1 299 авто (+41);
  • 4. Nissan: 1 196 авто (+23);
  • 5. Skoda: 1 013 авто (+38);
  • 6. Ford: 897 авто (+49);
  • 7. BMW: 847 авто (-50);
  • 8. Hyundai: 806 авто (+68);
  • 9. Tesla: 776 авто (-2);
  • 10. Opel: 637 авто (+85).

10 найпопулярніших моделей

за підсумками продажу щойно імпортованих авто з пробігом у жовтні (проти вересня)
  • 1. Volkswagen Golf: 847 авто (+3);
  • 2. Skoda Octavia: 630 авто (-16);
  • 3. Renault Megane: 505 авто (+40);
  • 4. Volkswagen Passat: 451 авто (+3);
  • 5. Nissan Leaf: 447 авто (+35);
  • 6. Volkswagen Tiguan: 428 авто (-23);
  • 7. Audi Q5: 350 авто (-26);
  • 8. Audi A4: 325 авто (+42);
  • 8. Renault Scenic: 325 авто (-19);
  • 9. Volkswagen Touran: 305 авто (+70);
  • 10. Tesla Model Y: 301 авто (+13).
За матеріалами:
Finance.ua
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