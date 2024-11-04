Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців — Finance.ua

Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців Сьогодні 12:39 — Казна та Політика

Уряд спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців

Уряд запровадив механізм тимчасового державного обліку транспортних засобів, які військовослужбовці отримують як гуманітарну допомогу. Тепер військовослужбовці можуть зареєструвати такий транспорт на своє імʼя та користуватися ним на законних підставах до завершення дії воєнного стану та три місяці після його скасування чи припинення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Тепер, щоб поставити такий автомобіль на тимчасовий державний облік, військовослужбовець впродовж 10 днів від підписання акту приймання-передачі (як це вимагає законодавство стосовно всіх випадків реєстрації ввезених автомобілів) має подати до сервісного центру:

заяву;

документ, що посвідчує особу;

документ про проходження військової служби;

акт приймання-передачі транспортного засобу встановленої форми;

роздруковану електронну декларацію.

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Військовослужбовці, які отримали транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги з початку грудня 2023 року і до набрання чинності Постанови можуть зареєструвати їх у сервісних центрах протягом наступних трьох місяців (з моменту прийняття даної Постанови) на підставі зазначених вище документів (акт приймання-передачі може бути довільної форми). Порядок реєстрації транспорту, переданого військовослужбовцям як гуманітарна допомога до грудня 2023 року буде встановлено додатково.

Щоб спростити у подальшому перереєстрацію транспортного засобу, визнаного гуманітарною допомогою, на інших військовослужбовців, в акті приймання-передачі можна зазначити до 5 військовослужбовців, які мають право керувати цим транспортом та перереєструвати його на себе. Відтак відомості про них вносяться до реєстраційного талона у графу «Особливі відмітки».

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Після завершення реєстраційних дій військовослужбовець повідомляє військовій частині, органу, підрозділу, в якій проходить військову службу, що він отримав і зареєстрував на себе транспортний засіб, визнаний гуманітарною допомогою.

Тимчасовий облік транспорту припиняється у разі:

знищення цього транспортного засобу;

смерті військовослужбовця;

призупиненні військової служби;

визнання військовослужбовця зниклим безвісти;

перебування військовослужбовця у полоні;

перебування військовослужбовця на лікуванні понад один місяць (зокрема, у зв’язку з пораненням, контузією, травмою або каліцтвом);

перебування військовослужбовця у розшуку у зв’язку із самовільним залишенням військової частини або дезертирством;

звільнення військовослужбовця з військової служби;

відмови військовослужбовця від транспорту на користь іншого військовослужбовця.

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У разі настання цих обставин, тимчасовий державний облік можна поновити за заявою одного з військовослужбовців, зазначених у акті приймання-передачі. Якщо дані про військових, які мають пріоритетне право на облік, відсутні, сервісний центр повідомляє підрозділ, де військовослужбовець проходив службу, про необхідність відомчої реєстрації транспортного засобу.

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