Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році

Казна та Політика
9
Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році
Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році
Протягом 2023 року митниці Держмитслужби склали 464 протоколи про порушення митних правил, повʼязаних з переміщенням гуманітарної допомоги. Цей показник у 4,6 рази більший у порівнянні з 2022 роком, в якому складено 100 протоколів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Переважно незаконна схема полягає у ввезенні комерційних партій товарів під виглядом гуманітарної допомоги або одночасно з гуманітарним вантажем, використовуючи його як прикриття.
Читайте також
Також майже у 17 разів зросла кількість повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 201−2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку) та ст. 358 (підроблення документів). У 2023 році митники направили 489 повідомлень до правоохоронних органів, тоді як у 2022 році - 29 повідомлень.

Що змінилось із 1 квітня

З 1 квітня 2024 року вступила в дію нова процедура декларування гуманітарної допомоги. Тепер митний контроль гуманітарних вантажів здійснюється лише після їх реєстрації в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.

Скільки «гуманітарки» ввезли з початку війни

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завезено 1 829 288 тонн гуманітарних товарів, у тому числі понад 173 тисячі транспортних засобів. Також серед цих товарів — лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори та багато іншого.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.