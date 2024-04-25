Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році — Finance.ua

Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році Сьогодні 05:12 — Казна та Політика

Митники виявили майже пів тисячі порушень під час ввезення гуманітарки у 2023 році

Протягом 2023 року митниці Держмитслужби склали 464 протоколи про порушення митних правил, повʼязаних з переміщенням гуманітарної допомоги. Цей показник у 4,6 рази більший у порівнянні з 2022 роком, в якому складено 100 протоколів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Переважно незаконна схема полягає у ввезенні комерційних партій товарів під виглядом гуманітарної допомоги або одночасно з гуманітарним вантажем, використовуючи його як прикриття.

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Також майже у 17 разів зросла кількість повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину, передбаченого ст. 201−2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку) та ст. 358 (підроблення документів). У 2023 році митники направили 489 повідомлень до правоохоронних органів, тоді як у 2022 році - 29 повідомлень.

Що змінилось із 1 квітня

З 1 квітня 2024 року вступила в дію нова процедура декларування гуманітарної допомоги. Тепер митний контроль гуманітарних вантажів здійснюється лише після їх реєстрації в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги.

Скільки «гуманітарки» ввезли з початку війни

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення в Україну завезено 1 829 288 тонн гуманітарних товарів, у тому числі понад 173 тисячі транспортних засобів. Також серед цих товарів — лікарські засоби, медичне обладнання, продукти харчування, військове спорядження, одяг, взуття, генератори та багато іншого.

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