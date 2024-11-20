Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана — Finance.ua

Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада підписав закон № 4000-IX , який запроваджує електронне посвідчення ветерана.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Підписаний закон запроваджує е-посвідчення ветерана, яке матиме таку ж юридичну силу, як і посвідчення ветерана. Ці документи використовуватимуться в Україні для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.

«Крім того, законом запроваджується термін „травма“ (поранення, контузії, каліцтва), як підстава для отримання військовослужбовцем статусу особи з інвалідністю внаслідок війни», — додали у Раді.

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Також зміни до законодавства актуальні для отримання статусу сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.

Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.

У застосунку «Дія» вже згенерували близько 280 тисяч посвідчень ветерана від початку запуску цієї послуги в червні.

Верховна Рада також ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11 007, спрямований на формування комплексного підходу до внутрішньої політики у сфері підтримки ветеранів.

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