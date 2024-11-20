Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана — Finance.ua

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Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
Зеленський підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
Президент України Володимир Зеленський 19 листопада підписав закон № 4000-IX, який запроваджує електронне посвідчення ветерана.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Підписаний закон запроваджує е-посвідчення ветерана, яке матиме таку ж юридичну силу, як і посвідчення ветерана. Ці документи використовуватимуться в Україні для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.
«Крім того, законом запроваджується термін „травма“ (поранення, контузії, каліцтва), як підстава для отримання військовослужбовцем статусу особи з інвалідністю внаслідок війни», — додали у Раді.
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Також зміни до законодавства актуальні для отримання статусу сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни.
Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.
Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.
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У застосунку «Дія» вже згенерували близько 280 тисяч посвідчень ветерана від початку запуску цієї послуги в червні.
Верховна Рада також ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11 007, спрямований на формування комплексного підходу до внутрішньої політики у сфері підтримки ветеранів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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