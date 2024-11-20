Зрадників позбавлять державних нагород: що встановлює закон — Finance.ua
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Зрадників позбавлять державних нагород: що встановлює закон

Казна та Політика
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Верховна Рада України ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Президентський проєкт №11 410 підтримали 283 депутати, пише РБК.
Президент Володимир Зеленський подав цей законопроєкт у липні.
Законом передбачено, що суд може встановити додаткове покарання в вигляді позбавлення державних нагород осіб, визнаних винними у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, у тому числі, питання чи є підстави для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України.
Закон також передбачає позбавлення державних нагород рішенням РНБО, введеним в дію указом президента України.
Також встановлено, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених державними нагородами України.

Обґрунтування законопроєкту

Як зазначається в пояснювальній записці, окремі особи, нагороджені державними нагородами, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, зберігають статус нагороджених, а також можливість користуватися відповідними правами і пільгами.
Зараз позбавлення державних нагород може бути здійснено лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.
До цього часу положення Кримінального кодексу України не передбачали такого виду покарання, як позбавлення державної нагороди України.
За матеріалами:
Finance.ua
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