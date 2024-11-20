Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації — Finance.ua

Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації

Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти щодо відстрочки від мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») у Telegram.

«Рада прийняла законопроект № 12 104 про усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. Одразу в цілому — 304», — написав Железняк.

Згідно з документами, надається право на відстрочку цивільним, які пройшли полон, а також право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях.

Також, за його словами, Рада ухвалилла законопроєкт № 11 531 про забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри. За документ проголосували 308 нардепів.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11 391, який вносить зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли безвісти.

Військовозобов’язані українці можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв+». Першими отримали електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.

1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з’явиться відстрочка. Для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок «Резерв+» до версіїЯкщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з’явиться відстрочка.

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