Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації — Finance.ua

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Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації

Особисті фінанси
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Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації
Рада ухвалила нові правила відстрочки від мобілізації
Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроєкти щодо відстрочки від мобілізації.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») у Telegram.
«Рада прийняла законопроект № 12 104 про усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти. Одразу в цілому — 304», — написав Железняк.
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Згідно з документами, надається право на відстрочку цивільним, які пройшли полон, а також право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли без вісти під час участі в бойових діях.
Також, за його словами, Рада ухвалилла законопроєкт № 11 531 про забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри. За документ проголосували 308 нардепів.
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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11 391, який вносить зміни до закону про мобілізацію в частині відстрочки від призову на службу для тих, чиї неповнорідні родичі загинули на війні чи зникли безвісти.
Військовозобов’язані українці можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв+». Першими отримали електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.
Для оформлення відстрочки потрібно оновити застосунок «Резерв+» до версії 1.4.3. Якщо вся потрібна інформація про особу міститься в реєстрах, то у застосунку з’явиться відстрочка.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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