Як можна буде отримати відстрочку через «Резерв+»: пояснення Міноборони — Finance.ua
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Як можна буде отримати відстрочку через «Резерв+»: пояснення Міноборони

Казна та Політика
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Як можна буде отримати відстрочку через «Резерв+»: пояснення Міноборони
Як можна буде отримати відстрочку через «Резерв+»: пояснення Міноборони
Військовозобов’язані українці зможуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв+». Це можна буде зробити в декілька кліків.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
За її словами, ця функція поліпшить життя громадян. Вона фактично призведе до того, що українці не потребуватимуть офлайн візиту. Їм не потрібно буде стояти в чергах та витрачати свій час.
«Оскільки людям буде дана можливість зайти в декілька кліків в застосунок, надіслати запит і вже за лічені хвилини, якщо інформація про цей статус підтверджується в інших реєстрах, відстрочка відвантажується прямо в застосунок, в електронний військово-обліковий документ», — пояснила Черногоренко.

Відстрочка від мобілізації в «Резерв+»

Електронні відстрочки від мобілізації з’являться у застосунку «Резерв+» вже у листопаді. Проте спочатку вони будуть доступні не для всіх.
Як розповіли у Міноборони, сервіс електронних відстрочок вже реалізований, зараз його активно тестують.
Першими отримають електронні відстрочки люди з інвалідністю, а також студенти та аспіранти. Пізніше сервіс буде доступний для багатодітних батьків.
За матеріалами:
РБК-Україна
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