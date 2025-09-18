День финансов: смягчение валютных ограничений, изъятие монет номиналом 10 копеек, изменения в системе соцсферы Сегодня 17:45

Четверг, 18 сентября. Что делать с монетами номиналом 10 копеек, и какие зарплаты будут получать учителя в следующем году.

Смягчение валютных ограничений

Национальный банк с 18 сентября смягчил валютные ограничения, чтобы поддержать работу малого бизнеса и обеспечить более удобные условия для украинцев за границей в условиях войны. Там подчеркивают, что изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов.

💰 Во время войны и экономической турбулентности финансовая «подушка безопасности» — необходимость, а не опция. В то же время, если держать деньги «мертвым грузом» — это может привести к тому, что их просто съест инфляция. Задача минимум — не допустить их обесценивания, задача максимум — заставить сбережения работать. В статье рассмотрим пять направлений, доступных широкому кругу украинцев:

Изъятие монет номиналом 10 копеек

С 1 октября 2025 года Нацбанк будет постепенно изымать из наличного обращения монеты номиналом 10 копеек. Эти разменные монеты все еще остаются платежным средством — торговые сети, предприятия сферы услуг и банки Украины будут и дальше принимать их. Специально сдавать их или обменивать не нужно.

Единая система социальной сферы

Верховная Рада приняла закон о единой системе социальной сферы. Документ предусматривает объединение всех электронных ресурсов соцсферы — реестров, баз данных и сервисов социальной защиты — в интегрированную справочно-информационную среду. Система будет обязательна для использования органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг.

Со своей стороны, Минрегион утвердил единую форму билетов для всех видов общественного транспорта. Изменения вступают в силу с 1 января 2026 года. Форма определяет единые реквизиты для бумажных и электронных билетов, а также информацию о стоимости, регистрационном номере, данных перевозчика и QR-код.

Кроме того, правительство обновит механизм перерасчета пенсий.

Выплаты и помощь для ВПЛ

Кабинет Министров принял ряд решений, усиливающих социальную защиту внутренне перемещенных лиц. Например, для переселенцев из категории маломобильных граждан вводится новая социальная услуга проживания. Заработает новый подход помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах — базовая социальная помощь. Отдельно правительство предусмотрело поддержку для переселенцев, получающих льготы или жилищные субсидии.

Выезд мужчин 18−22 лет

Work.ua провел опрос среди работодателей, чтобы выяснить, компании из каких отраслей чаще сталкиваются с увольнениями молодых мужчин в результате разрешения на выезд мужчин 18−22 лет. Оказалось, что 37% работодателей уже столкнулись с увольнениями мужчин в возрасте 18−22 лет.

самых популярных ситуациях во время путешествий, где наличие карты является ключевым критерием хорошего отдыха: 💳 Несмотря на войну, украинцы не забывают и об отдыхе. Едва ли не самым важным инструментом хорошей поездки является именно банковская карта . В путешествиях, особенно за границу, она становится не просто удобной — часто она единственная возможность за что-либо рассчитаться. В новой статье Finance.ua рассказывает о

Служба для мужчин 60+

В Украине официально начала работу процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. В воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже разослали алгоритм действий для оформления документов.

Зарплаты учителей

Кабмин в проекте госбюджета на 2026 год заложил средства на повышение зарплат учителям. Оплата труда вырастет на 50% и составит около 25 тысяч гривен. Повышение охватит около 470 000 ставок педагогических работников.

🎬 Отметим, что в Украине стабильно растут цены на продукты. В новом видео на нашем YouTube-канале разбираем с экономистом Олегом Пендзиным ситуацию на продовольственном рынке страны. В частности, обсудили, на какие продукты цены пойдут вверх, а какие не должны подорожать:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.