День финансов: шаги НБУ относительно валютной либерализации, крупнейшие доноры Украины, чат-бот на основе ИИ в «Дія» — Finance.ua

День финансов: шаги НБУ относительно валютной либерализации, крупнейшие доноры Украины, чат-бот на основе ИИ в «Дія» Сегодня 17:50

🌷 Пятница, 1 марта. Весна традиционно началась с нововведений для украинцев.

Что изменится с 1 марта. С 1 марта 2024 года украинцев ждут С 1 марта 2024 года украинцев ждут несколько важных изменений , которые будут касаться их кошельков. Например, правительство решило провести индексацию пенсий. Вместе с ежегодной индексацией пенсий будет произведен перерасчет минимальных пенсий. С наступлением весны помощь для внутренне перемещенных лиц будут рассчитывать по-новому. Кроме того, в последнее воскресенье марта Украина перейдет на летнее время.

Кстати, по мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в течение 1−3 марта курс доллара может составить более 39 гривен. На ситуацию на рынке может повлиять скопление гривны в госбюджете для проведения индексации пенсий в марте.

Шаги НБУ относительно валютной либерализации. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук . Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил , что шаги Национального банка относительно валютной либерализации будут направляться на стимулирование притока капитала в страну. В то же время НБУ будет четко следовать обнародованной стратегии, утверждение которой было одним из маяков по программе с МВФ.

Самые крупные доноры Украины. В первые два месяца 2024 года Министерство финансов В первые два месяца 2024 года Министерство финансов привлекло $1,2 млрд грантов и льготного финансирования от международных партнеров. Среди доноров: Япония — $901 млн (льготное финансирование и гранты); Норвегия — $295 млн (грант); Испания — $3 млн (льготное финансирование).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит в 2024 году 16 млрд евро из пакета помощи Европейского Союза на четыре года на общую сумму 50 млрд евро.

Ограничения для уклонистов. Член комитета Федор Вениславский Член комитета Федор Вениславский сообщил , что комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации, но поддержал лишение права управлять авто.

Также, по словам Вениславского, новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины за рубежом смогут обновить свои данные в электронных кабинетах. Но повестки они получать не будут.

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что из-за блокады украинско-польской границы в феврале бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен. Эти деньги должны были пойти на армию.

Украинцы стали чаще брать кредиты. С начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество украинцев, решивших взять микрокредиты. Чаще всего граждане Украины С начала полномасштабного вторжения значительно возросло количество украинцев, решивших взять микрокредиты. Чаще всего граждане Украины берут микрокредиты для того, чтобы купить товары ежедневного потребления до следующей заработной платы, приобрести лекарства и отремонтировать собственное жилье или автомобиль.

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Обучение на операторов дронов. В этом году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях В этом году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов. «Уметь управлять гражданским дроном — важно для Украины сегодня», — заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Надежда в «Дія». «Дія» «Дія» работает над внедрением помощника на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращения. Технологию назовут Надеждой. В Минцифре говорят, что это будет чат-бот нового поколения, который в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему.

Бизнесы, максимально автоматизирующие процессы, более конкурентоспособны на рынке. Благодаря автоматизации освобождается время и ресурсы для более стратегических целей. Finance.ua решил пообщаться с представителями популярных в Украине CRM-систем на тему автоматизации. В новой статье расскажем, чем они могут помочь бизнесу, какие преимущества предоставляют, и удалось ли украинским сервисам вытеснить с отечественного рынка российский продукт:

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