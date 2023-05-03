День финансов: самые прибыльные вклады и освобождение от налога на недвижимость владельцев уничтоженного имущества — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные вклады и освобождение от налога на недвижимость владельцев уничтоженного имущества
В среду, 3 мая, в новой статье мы рассказываем, почему банки меняют ставки по депозитам, и исследовали, где в банках самые прибыльные вклады.
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Закон об освобождении от налога на недвижимость владельцев уничтоженного имущества. Президент Владимир Зеленский подписал закон 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости. Освобождение от уплаты налога за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.
Упрощение оформления права на землю. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 7532, который предусматривает упрощение нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки.
Закон о спецсчетах на поддержку Украины. Президент подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, которые открыты в НБУ для помощи Украине. Закон «предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета».
Запрет салютов, фейерверков и ночного шума. Сегодня Зеленский также подписал закон о запрете фейерверков. Кроме того, закон запрещает ночную музыку и ремонтные работы в домах в выходные дни.
В СНБО прокомментировали дополнительные выплаты военнослужащим. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что дополнительные выплаты военнослужащим должны быть справедливыми и не могут быть одинаковыми для тех, кто воюет и кто находится в тылу. По словам Данилова, он поддерживает позицию, когда люди, не находящиеся на фронте, не должны получать дополнительные выплаты.
- при этом министр финансов Сергей Марченко рассказал, что возврат выплат военным в 30 тыс. грн возможен только за счет увеличения налогов.
Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны. Опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) свидетельствует, что 38% компаний, работающих в Украине, понесли непосредственные потери в результате боевых действий, еще 21% имеют активы, оставшиеся на оккупированных территориях.
Украина запустила модернизированную линию электропередачи с Польшей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена после модернизации и трехдневной тестовой проверки.
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