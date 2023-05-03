День финансов: самые прибыльные вклады и освобождение от налога на недвижимость владельцев уничтоженного имущества — Finance.ua

День финансов: самые прибыльные вклады и освобождение от налога на недвижимость владельцев уничтоженного имущества Сегодня 17:45

В среду, 3 мая, в новой статье мы рассказываем, почему банки меняют ставки по депозитам, и исследовали, где в банках самые прибыльные вклады.

Закон об освобождении от налога на недвижимость владельцев уничтоженного имущества. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал закон 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости. Освобождение от уплаты налога за землю для физических (за весь 2022 год) и юридических лиц (с 1 марта 2022 года по 1 января 2023 года) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях.

Упрощение оформления права на землю. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 7532, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 7532, который предусматривает упрощение нотариальных и регистрационных действий при приобретении прав на земельные участки.

Закон о спецсчетах на поддержку Украины. Президент подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, которые открыты в НБУ для помощи Украине. Закон «предусматривает Президент подписал закон, который вводит правила распределения и отчетности средств на спецсчетах, которые открыты в НБУ для помощи Украине. Закон «предусматривает распределение и расходование средств на поддержку Украины по четким бюджетным правилам в рамках бюджетных программ специального фонда госбюджета».

Запрет салютов, фейерверков и ночного шума. Сегодня Зеленский также Сегодня Зеленский также подписал закон о запрете фейерверков. Кроме того, закон запрещает ночную музыку и ремонтные работы в домах в выходные дни.

В СНБО прокомментировали дополнительные выплаты военнослужащим. Секретарь СНБО Алексей Данилов Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что дополнительные выплаты военнослужащим должны быть справедливыми и не могут быть одинаковыми для тех, кто воюет и кто находится в тылу. По словам Данилова, он поддерживает позицию, когда люди, не находящиеся на фронте, не должны получать дополнительные выплаты.

при этом министр финансов Сергей Марченко рассказал, что возврат выплат военным в 30 тыс. грн возможен только за счет увеличения налогов.

Сколько денег теряет бизнес в Украине из-за войны. Опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) Опрос Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) свидетельствует , что 38% компаний, работающих в Украине, понесли непосредственные потери в результате боевых действий, еще 21% имеют активы, оставшиеся на оккупированных территориях.

Украина запустила модернизированную линию электропередачи с Польшей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что линия Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что линия электропередачи между Украиной и Польшей запущена после модернизации и трехдневной тестовой проверки.

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