День финансов: рост стоимости депозитов, цены на аренду в Киеве, ситуация на валютном рынке — Finance.ua

День финансов: рост стоимости депозитов, цены на аренду в Киеве, ситуация на валютном рынке Сегодня 17:50

В среду, 26 июля, речь шла о следующем:

Ситуация на валютном рынке. В инвестгруппе ICU В инвестгруппе ICU сообщили , что наличный валютный рынок остается стабильным, при этом дисбаланс на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе увеличился, требуя больше интервенций НБУ.

При этом банки в первый раз с начала войны планируют смягчить условия кредитования для бизнеса и населения.

Также в НБУ назвали нормы, которые наиболее часто нарушают МФО.

Курсовой штиль. Колебания на валютном рынке до конца июля Колебания на валютном рынке до конца июля маловероятны , потому что, по прогнозам экспертов, причин, которые могут как-то «двигать» курс доллара в Украине, сейчас нет.

Кассовые обороты банков увеличились. Объемы кассовых оборотов банков Объемы кассовых оборотов банков увеличились в первом полугодии 2023 года. В частности, объем поступлений наличных в кассы банков составил 1 194,3 млрд грн.

Рост стоимости депозитов населения. Банки ожидают роста стоимости депозитов населения и впервые с начала войны — более низкой стоимости средств бизнеса и капитала. Об этом Банки ожидают роста стоимости депозитов населения и впервые с начала войны — более низкой стоимости средств бизнеса и капитала. Об этом свидетельствуют результаты Опроса о банковском фондировании. Почти все финансовые учреждения сообщили о росте объема средств клиентов во ІІ квартале.

Кстати, предлагаем вам статью о полезных сервисах в ПриватБанке. Это целый комплекс простых и удобных сервисов, и некоторые из них способны не только сократить затраты на фискализацию, но и адаптировать ее под текущие потребности бизнеса, сделать его более удобным и эффективным. 👇

Восстановление украинского рынка. Первое полугодие 2023 года Первое полугодие 2023 года показало оптимистичную картину украинского рынка в части создания нового бизнеса и некоммерческих организаций. Появляются новые субъекты, следовательно, можно предположить, что юридические лица и ФЛП конструктивно настроены по отношению к национальной экономике.

Сколько стоит снять квартиру в Киеве. Снимать квартиру в Киеве стало гораздо Снимать квартиру в Киеве стало гораздо дороже . За последний месяц средние расценки выросли более чем на 1000 грн — с 11 938 грн до 13 000 грн.

Почему украинцам сложно найти работу в Европе. Найти работу по специальности в странах ЕС очень трудно, ведь украинские дипломы необходимо Найти работу по специальности в странах ЕС очень трудно, ведь украинские дипломы необходимо подтверждать , а некоторые специальности требуют дополнительного обучения.

ТОП-10 вакансий с зарплатой от 15 000 грн. Work.ua Work.ua подготовил для вас подборку вакансий на любой вкус и с зарплатой не ниже, а у некоторых и намного выше, чем 15 000 грн. Смотрите интересные предложения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.