День финансов: рейтинг Украины после реструктуризации долга, Revolut закрывает счета

Во вторник, 23 декабря, мы разбирались в новой статье, как инвестировать в недвижимость без покупки квадратных метров. Подробно читайте по ссылке внизу:
🌱🏬Как инвестировать в недвижимость без покупки квадратных метров
Рейтинг Украины после реструктуризации долга
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с состояния выборочного дефолта до уровня CCC. Решение было принято после того, как Украина объявила о достижении договоренности с кредиторами по обмену долговых инструментов, привязанных к росту экономики, на обычные облигации.
85% украинцев планируют оставаться в стране
Результаты исследования демонстрируют важный сигнал для экономики: несмотря на военные риски и турбулентность рынка труда, значительная доля украинцев (85%) планируют оставаться в стране, продолжая работать на нынешнем месте или искать новое.
Рынок труда становится все более конкурентным
Украина продолжает жить и работать в условиях полномасштабной войны, а бизнес перестраиваться под беспрецедентные вызовы, качество управленческих решений приобретает решающее значение. Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали главное.
Уплата налогов с иностранных доходов
Украинцы, работающие за границей, не обязаны повторно платить налоги в Украине, если они уже уплачены в другой стране. Украина имеет соглашения со многими государствами об избежании двойного налогообложения, так что уплаченные за границей суммы могут быть засчитаны при определении налоговых обязательств в Украине.
Объем вкладов превысил 1 552 млрд грн
По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18,0 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.
Revolut закрывает счета
Британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.
Как выросла стоимость новогоднего стола за последние 7 лет
Журналисты проанализировали данные Института аграрной экономики, который ежегодно рассчитывает цену новогоднего меню для семьи из четырех человек, используя неизменный стандартный набор продуктов. Это позволяет объективно сравнивать расходы в динамике.
Finance.ua проанализировал имеющиеся предложения, пообщался с представителями нескольких самых популярных в стране торговых сетей и подготовил для вас этот материал с полезными советами.
🎁Что можно подарить близким к Рождеству и Новому году и сколько это будет стоить
Где выгоднее арендовать квартиры и дома
Жилая недвижимость, которая сдается в аренду, столкнулась со снижением спроса и ростом цен. Аналитики фиксируют ключевой тренд — дефицит предложения и рост роли автономности жилья.
  • Также пишем, как внести данные о праве собственности на недвижимость через Дію: какие есть трудности.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems