День финансов: рейтинг Украины после реструктуризации долга, Revolut закрывает счета

Рейтинг Украины после реструктуризации долга

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с состояния выборочного дефолта до уровня CCC. Решение было принято после того, как Украина объявила о достижении договоренности с кредиторами по обмену долговых инструментов, привязанных к росту экономики, на обычные облигации.

85% украинцев планируют оставаться в стране

Результаты исследования демонстрируют важный сигнал для экономики: несмотря на военные риски и турбулентность рынка труда, значительная доля украинцев (85%) планируют оставаться в стране, продолжая работать на нынешнем месте или искать новое.

Рынок труда становится все более конкурентным

Украина продолжает жить и работать в условиях полномасштабной войны, а бизнес перестраиваться под беспрецедентные вызовы, качество управленческих решений приобретает решающее значение. Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua. Мы выбрали главное.

Уплата налогов с иностранных доходов

Украинцы, работающие за границей, не обязаны повторно платить налоги в Украине, если они уже уплачены в другой стране. Украина имеет соглашения со многими государствами об избежании двойного налогообложения, так что уплаченные за границей суммы могут быть засчитаны при определении налоговых обязательств в Украине.

Объем вкладов превысил 1 552 млрд грн

По состоянию на 1 декабря 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 552,8 млрд грн, что на 18,0 млрд грн больше аналогичного показателя предыдущего месяца.

Revolut закрывает счета

Британский необанк Revolut предупредил всех клиентов из Украины, что уже через 60 дней с 22 февраля 2026 года будет вынужден закрыть их счета.

Как выросла стоимость новогоднего стола за последние 7 лет

Журналисты проанализировали данные Института аграрной экономики, который ежегодно рассчитывает цену новогоднего меню для семьи из четырех человек, используя неизменный стандартный набор продуктов. Это позволяет объективно сравнивать расходы в динамике.

Где выгоднее арендовать квартиры и дома

Жилая недвижимость, которая сдается в аренду , столкнулась со снижением спроса и ростом цен. Аналитики фиксируют ключевой тренд — дефицит предложения и рост роли автономности жилья.

