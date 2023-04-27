День финансов: решение по учетной ставке, оценка устойчивости банков, тарифы на коммуналку в мае — Finance.ua

День финансов: решение по учетной ставке, оценка устойчивости банков, тарифы на коммуналку в мае Сегодня 17:50

Четверг, 27 апреля. Почему Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 25% и какой будет курс доллара в мае.

Решение по учетной ставке. Национальный банк Украины принял решение Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 28 апреля 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.

НБУ оценит устойчивость крупнейших банков. Национальный банк проведет Национальный банк проведет оценку устойчивости банков и банковской системы. Она будет производиться в три этапа. В 2023 году оценку будут проходить 20 банков.

Также регулятор прогнозирует размер международных резервов Украины до конца 2023 года на уровне 34,5 млрд долларов. Это выше январского прогноза (27 млрд долларов).

А в новом видео на нашем YouTube канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, что будет с курсом доллара в мае. Также он дает прогноз курса доллара и евро на неделю:

Тарифы на коммуналку в мае. В Украине во время войны действует В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду населения. Действие моратория не распространяется на холодную воду и электроэнергию.

Кстати, в период со второй половины 2021 года до второй половины 2022 года цены на газ выросли во всех 27 странах ЕС, но больше всего в Чехии — на 231% (в национальной валюте). Дальше самый большой рост был в Румынии (+165%), Латвии (+157%), Литве (+112%) и Бельгии (+102%).

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