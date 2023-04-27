Розмитнення авто в Україні: яка процедура діє зараз та в чому її тонкощі — Finance.ua

Розмитнення авто в Україні: яка процедура діє зараз та в чому її тонкощі Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Розмитнення авто в Україні: яка процедура діє зараз та в чому її тонкощі

За час повномасштабної війни українці стали купувати дедалі менше авто за кордоном, але однаково в країну ввозять сотні тисяч автівок. За даними «Опендатабот», тільки за 2022 рік у країну було ввезено 534 866 автомобілів, у 2021 році ввезли 885 701 авто. Середній вік ввезених автівок збільшився до 12,3 року, адже частіше купують автівки вартістю $1-2 тис.

Експерти The Page розповіли, що потрібно знати про розмитнення авто у 2023 році.

Що передбачає новий закон про розмитнення авто у 2023 році

Умови розмитнення авто постійно змінюються, тому варто тримати руку на пульсі. Наприклад, у 2021 році в Україні після протестів власників «єврономерів» на кілька місяців скасували сплату митного збору для авто, які було ввезено з країн-членів Європейського Союзу.

Після повномасштабного вторгнення окупантів в Україні ввели пільги: у країну можна було ввозити авто без мита. Проте 1 липня 2022 року набув чинності закон № 7418, який скасовує пільги під час розмитнення авто й повертає мито, ПДВ і акцизний податок.

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Водночас цей закон також скасовує пенсійний збір на придбання електромобілів. У разі першої реєстрації їхні власники більше не будуть зобов’язані сплачувати цей збір.

Процес розмитнення авто в Україні доволі складний. Щоб не витрачати зайвий час на оформлення документів, можна звернутися до фахівців із розмитнення авто або до митних брокерів.

Крім того, варто звернути увагу на те, що є ризики під час ввезення авто в Україну з-за кордону. Наприклад, авто може бути викраденим. Тому важливо ретельно перевірити історію автомобіля перед його купівлею.

Які умови розмитнення авто діють у 2023 році

Власник авто мусить мати документ, що підтверджує його право власності на авто. Це може бути договір купівлі-продажу, довіреність, також обов’язково треба надати техпаспорт;

процедура розмитнення передбачає подання попередньої митної декларації (ЕЕ) до митниці, де здійснюватиметься митне оформлення авто. Декларацію можна оформити самостійно в онлайн-кабінеті митної служби;

авто мусить мати дійсний технічний огляд, який затверджує, що авто відповідає стандартам безпеки та екології. Технічний огляд можна пройти в будь-якому сертифікованому технічному центрі;

під час розмитнення авто мають бути сплачені митні платежі та інші збори — акциз і ПДВ;

зокрема, потрібно внести заставу в розмірі повної вартості розмитнення на рахунок митниці. Якщо розмір авансу виявиться більшим, ніж фактична вартість оформлення автівки, різницю повернуть;

варто враховувати, що після перетину кордону та доправлення авто до зони митного контролю, можливо, доведеться збільшити розмір застави через коливання валютного курсу;

після процедури розмитнення автівка підлягає реєстрації в Україні. Для цього потрібно мати документи, які підтверджують технічні характеристики та ідентифікаційні дані авто. Це можуть бути документи, що видавалися під час попередньої реєстрації автівки в іншій країні, або документи, які надає виробник авто.

Як розрахувати, скільки коштуватиме розмитнення авто

В Україні є порядок сплати акцизного податку в разі ввезення авто з-за кордону. Акцизний податок обчислюється залежно від типу палива, яке використовує авто, його віку та об’єму двигуна.

Розрахувати вартість розмитнення станом на 2023 рік можна на офіційному сайті Міністерства економіки України, вказавши необхідні параметри транспортного засобу.

Як переоформлюється право власності на авто

Якщо власник автівки успішно пройшов процедуру розмитнення авто, він може отримати номерні знаки та зареєструвати автомобіль в Україні. Процедура реєстрації авто також пов’язана зі сплатою низки зборів, зокрема пенсійного.

У 2023 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в разі першої реєстрації легкового автомобіля становить:

якщо ціна авто не перевищує або дорівнює 442 860 грн — 3%;

більш як 442 860 грн, але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — 4%;

більш як 778 360 грн — 5%.

За номерні знаки, бланк свідоцтва про реєстрацію авто та послуги сервісного центра доведеться сплатити орієнтовно 860 грн.

Якщо потрібно пройти сертифікацію відповідності авто екологічним нормам, також доведеться сплатити за послуги станції техобслуговування.

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