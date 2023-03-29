Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни — Finance.ua

Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни Сьогодні 19:13 — Технології&Авто

В Україні в умовах війни для водіїв зробили низку винятків і змін у законі — у більшості випадків вони створені для полегшення життя власникам авто. Приміром, період нульового розмитнення допоміг українцям ввезти авто за низькими цінами. Однак деякі обмеження залишилися в силі, й це стосується євроблях.

Чи можна їздити на єврономерах в умовах війни — відповів автомобільний експерт Станіслав Бучацький, повідомляють «Факти.Life»

«З листопада 2018 року в Україні такими автомобілями заборонено користуватися під загрозою великого штрафу. Близько 170 тис. грн штрафу, якщо транспорт ввіз іноземець, а користується євробляхою українець», — заявив експерт.

Утім, їздити на євробляхах в умовах війни можна тільки у двох випадках, але вони не підходять для звичайних водіїв.

«Українець має офіційно жити за кордоном і стояти на консульському обліку. Якщо він на постійному консульському обліку, то, як нерезидент країни, може заїхати в Україну на термін до року. Якщо він на тимчасовому консульському обліку, то до 60 днів», — додав Бучацький.

Тож, відповідь на запитання, чи можна їздити на єврономерах в умовах війни — ні, не можна.

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MMR За матеріалами:

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