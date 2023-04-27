Укрзалізниця запускає новий потяг Київ-Ужгород — Finance.ua

Укрзалізниця запускає новий потяг Київ-Ужгород Сьогодні 11:19 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запускає новий потяг Київ-Ужгород

Завтра, 28 квітня, Укрзалізниця запускає потяг № 123/124 Київ-Ужгород. Дорогою він зупинятиметься у чотирьох населених пунктах Хмельницької області: Полонному, Шепетівці, Славуті та Кривині.

За інформацією пресслужби АТ «Укрзалізниця», зі столиці цей потяг вирушить 28 квітня о 17:55 й прибуде до Ужгорода о 08:56 ранку. Дорогою він зупинятиметься у Полонному на дві хвилини о 22:04, у Шепетівці — на чотири хвилини о 22:32, у Славуті — на дві хвилини о 22:57, у Кривині — о 23:11.

А у зворотному напрямку поїзд вирушить 30 квітня о 19:50 й прибуде до Києва об 11:04. Дорогою він зупинятиметься на дві хвилини у Кривині о 06:01 ранку, у Славуті — о 061:16, у Шепетівці — о 06:38, у Полонному — о 07:11.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті ( Telegram або Viber ) та на сайті.

Детальний розклад потяга № 123/124 Київ-Ужгород

З Києва до Ужгорода цей потяг курсуватиме за таким розкладом:

Київ — відправляється о 17:55;

Фастів — відправляється о 19:01 й прибуває о 19:03;

Бердичів — відправляється о 20:53 й прибуває о 20:55;

Чуднів-Волинський — відправляється о 21:25 й прибуває о 21:27;

Печанівка — відправляється о 21:45 й прибуває о 21:47;

Полонне — відправляється о 22:04 й прибуває о 22:06;

Шепетівка — відправляється о 22:32 й прибуває о 22:36;

Славута — відправляється о 22:57 й прибуває о 22:59;

Кривин — відправляється о 23:11 й прибуває о 23:13;

Острог — відправляється о 23:28 й прибуває о 23:30;

Дубно — відправляється о 00:16 й прибуває о 00:18;

Радивилів — відправляється о 00:50 й прибуває о 00:52;

Броди — відправляється о 01:02 й прибуває о 01:04;

Львів — відправляється о 02:20 й прибуває о 02:46;

Стрий — відправляється о 03:49 й прибуває о 03:51;

Сколе — відправляється о 04:23 й прибуває о 04:25;

Славське — відправляється о 04:56 й прибуває о 04:58;

Лавочне — відправляється о 05:11 й прибуває о 05:21;

Воловець — відправляється о 05:57 й прибуває о 06:06;

Свалява — відправляється о 06:36 й прибуває о 06:40;

Карпати — відправляється о 06:50 й прибуває о 06:51;

Мукачево — відправляється о 07:07 й прибуває о 07:13;

Батьово — відправляється о 07:48 й прибуває о 08:04;

Ужгород — прибуває о 08:56.

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