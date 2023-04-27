Укрзалізниця запускає новий потяг Київ-Ужгород — Finance.ua

Укрзалізниця запускає новий потяг Київ-Ужгород
Завтра, 28 квітня, Укрзалізниця запускає потяг № 123/124 Київ-Ужгород. Дорогою він зупинятиметься у чотирьох населених пунктах Хмельницької області: Полонному, Шепетівці, Славуті та Кривині.
За інформацією пресслужби АТ «Укрзалізниця», зі столиці цей потяг вирушить 28 квітня о 17:55 й прибуде до Ужгорода о 08:56 ранку. Дорогою він зупинятиметься у Полонному на дві хвилини о 22:04, у Шепетівці — на чотири хвилини о 22:32, у Славуті — на дві хвилини о 22:57, у Кривині — о 23:11.
А у зворотному напрямку поїзд вирушить 30 квітня о 19:50 й прибуде до Києва об 11:04. Дорогою він зупинятиметься на дві хвилини у Кривині о 06:01 ранку, у Славуті — о 061:16, у Шепетівці — о 06:38, у Полонному — о 07:11.
Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті (Telegram або Viber) та на сайті.
Детальний розклад потяга № 123/124 Київ-Ужгород
З Києва до Ужгорода цей потяг курсуватиме за таким розкладом:
- Київ — відправляється о 17:55;
- Фастів — відправляється о 19:01 й прибуває о 19:03;
- Бердичів — відправляється о 20:53 й прибуває о 20:55;
- Чуднів-Волинський — відправляється о 21:25 й прибуває о 21:27;
- Печанівка — відправляється о 21:45 й прибуває о 21:47;
- Полонне — відправляється о 22:04 й прибуває о 22:06;
- Шепетівка — відправляється о 22:32 й прибуває о 22:36;
- Славута — відправляється о 22:57 й прибуває о 22:59;
- Кривин — відправляється о 23:11 й прибуває о 23:13;
- Острог — відправляється о 23:28 й прибуває о 23:30;
- Дубно — відправляється о 00:16 й прибуває о 00:18;
- Радивилів — відправляється о 00:50 й прибуває о 00:52;
- Броди — відправляється о 01:02 й прибуває о 01:04;
- Львів — відправляється о 02:20 й прибуває о 02:46;
- Стрий — відправляється о 03:49 й прибуває о 03:51;
- Сколе — відправляється о 04:23 й прибуває о 04:25;
- Славське — відправляється о 04:56 й прибуває о 04:58;
- Лавочне — відправляється о 05:11 й прибуває о 05:21;
- Воловець — відправляється о 05:57 й прибуває о 06:06;
- Свалява — відправляється о 06:36 й прибуває о 06:40;
- Карпати — відправляється о 06:50 й прибуває о 06:51;
- Мукачево — відправляється о 07:07 й прибуває о 07:13;
- Батьово — відправляється о 07:48 й прибуває о 08:04;
- Ужгород — прибуває о 08:56.
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