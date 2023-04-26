УЗ розповіла, як отримати знижку 10% на потяги УЗ Інтерсіті+: інструкція — Finance.ua

УЗ розповіла, як отримати знижку 10% на потяги УЗ Інтерсіті+: інструкція Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

УЗ розповіла, як отримати знижку 10% на потяги УЗ Інтерсіті+: інструкція

Укрзалізниця випустила чергове оновлення мобільного застосунку для бронювання квитків, в рамках якого відкрила можливість одночасного оформлення зворотного квитка.

Бонусом можна отримати знижку 10% при бронюванні квитків туди-назад на швидкісні поїзди Інтерсіті.

Плюс в додатку з’явилася можливість додатково оформити перевізного документа (на багаж або тварин) до вже придбаного квитка, а також було оновлено схеми вагонів.

Як отримати знижку

Для отримання знижки 10% необхідно оновити додаток, або встановити, завантаживши за цим посиланням , та забронювати квитки на потяг Інтерсіті+ туди-назад. Знижку буде видно на останньому кроці бронювання перед оплатою. Зазначимо, що знижка не поширюється на потяги Інтерсіті.

Нагадаємо, що Укрзалізниця презентувала мобільний застосунок, що був розроблений у співпраці з Mastercard у серпні минулого року, відтоді компанія постійно покращує його роботу та додає нові функції.

Перелік потягів УЗ Інтерсіті+:

731 (Інтерсіті+) Дніпро — Київ

743 (Інтерсіті+) Київ — Львів

722 (Інтерсіті+) Київ — Харків

724 (Інтерсіті+) Київ — Харків

732 (Інтерсіті+) Київ — Дніпро

715 (Інтерсіті+) Київ — Пшемисль

705 (Інтерсіті+ )Київ — Пшемисль

712 (Інтерсіті+) Краматорськ — Київ

744 (Інтерсіті+) Львів — Київ

33013 (Інтерсіті+) Пшемисль — Київ

33017(Інтерсіті+) Пшемисль — Київ

723 (Інтерсіті+) Харків — Київ

725 (Інтерсіті+) Харків — Київ

Перевезення на цих маршрутах здійснюються на швидкісних потягах Hyundai Rotem, ЕКр-1 («Тарпан»), Skoda EJ-675.

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