На дорогах України запрацюють ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР: де саме — Finance.ua

На дорогах України запрацюють ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР: де саме Сьогодні 11:03 — Технології&Авто

На дорогах України запрацюють ще 39 комплексів фіксації порушень ПДР: де саме

В Україні з цієї п’ятниці на автомобільних дорогах розпочнуть роботу 39 комплексів автофіксації правопорушень. Мова йде про 16 міст та регіонів.

Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де саме запрацюють камери?

«З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рф)», — розповів Білошицький.

За його словами, у Дніпрі та Кременчуці запрацюють 4 нові прилади контролю. Загалом же розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

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«Всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП — перевищення дозволеної швидкості руху», — додав Білошицький.

Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, з 16 травня 2022 року в Україні знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР, хоча з початку повномасштабної війни їх було вимкнено;

у2022 році камерами автофіксації було виявлено понад 2 085 203 порушень ПДР. Лише за порушення, зафіксовані камерами автофіксації з травня, коли камери поновили свою роботу, водіям потрібно буде сплатити понад 382 млн грн.



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