У Пенсійному фонді повідомили, хто з українців отримуватиме пенсії понад 13 тисяч гривень — Finance.ua

У Пенсійному фонді повідомили, хто з українців отримуватиме пенсії понад 13 тисяч гривень Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

У березні відбулося масштабне підвищення пенсій, яке торкнулося понад 10 млн українців. Комусь додали лише 100 гривень, а комусь — максимальні 1500 гривень.

Так, одна категорія громадян після індексації почала отримувати 13 376,21 гривень пенсії.

Такі виплати належать пенсіонерам-чорнобильцям першої категорії.

Насамперед, варто розповісти, хто належить до 1 категорії. Це особи з інвалідністю серед учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та постраждалих від катастрофи, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі на променеву хворобу.

Із 1 березня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсійної виплати. Це обчислюється з огляду на середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.

У Пенсійному фонді України зазначили, що відповідно до закону «Про внесення змін до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено, що у чорнобильців мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим:

для осіб з інвалідністю 1 групи — 100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та враховується для обчислення пенсії за попередній рік;

для осіб з інвалідністю 2 групи — 80%;

для осіб з інвалідністю 3 групи — 60%.

Якщо щомісячні розміри пенсії для 1 категорії чорнобильців не досягають таких розмірів, то особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що бракує.

У ПФУ повідомили, що з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати чорнобильцям 1 категорії не може бути нижчим за 13 376,21 грн (до 1 березня 2023 — 12 993,56 грн).

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