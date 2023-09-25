День финансов: рекордные доходы банков, налоги для ФЛП в 2024 году, причины роста курса доллара — Finance.ua

День финансов: рекордные доходы банков, налоги для ФЛП в 2024 году, причины роста курса доллара Сегодня 17:50

Понедельник, 25 сентября. В НБУ объяснили рост курса доллара, а ФГВФЛ рассказал о размерах вкладов украинцев.

МВФ начал технические консультации с Украиной. Миссия Международного валютного фонда начала технические дискуссии с представителями властей Украины. Идет подготовка ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Миссия Международного валютного фонда начала технические дискуссии с представителями властей Украины. Идет подготовка ко второму пересмотру программы расширенного финансирования. Обсуждаться будут налогово-бюджетные, финансовые и структурные мероприятия.

Рекордные 95 млрд. Прибыль украинской банковской системы в январе — августе 2023 года Прибыль украинской банковской системы в январе — августе 2023 года достигла исторического максимума в 95,07 млрд грн. Прибыль банков за 8 месяцев 2023 года в 11,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года — 8,43 млрд грн, и даже более чем вдвое больше, чем прибыль в «довоенном» 2021 году.

Рост курса доллара. В Нацбанке говорят , что ситуация на валютном рынке в целом остается устойчивой. Рост курса доллара в августе был вызван ситуативными факторами. Международная помощь позволяет НБУ покрывать дефицит валюты, вызванный войной.

Сумма вкладов украинцев выросла. По состоянию на 1 сентября 2023 г. По состоянию на 1 сентября 2023 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 115 млрд грн, что на 5,2 млрд грн превышает показатель по состоянию на 1 августа. В том числе вклады в национальной валюте на начало сентября составляли 718,5 млрд грн, в иностранной валюте — 396,5 млрд грн.

Украина получила еще 100 млн долларов. Украина получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Эти Украина получила 100 миллионов долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Эти деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов Государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

Также Украина и США подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для обеспечения устойчивости энергетической системы Украины, предусматривающий выделение $522 млн на ее укрепление.

Транзитные коридоры для зерна. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство создало транзитные коридоры для экспорта украинского зерна в страны, которые в нем нуждаются. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство создало транзитные коридоры для экспорта украинского зерна в страны, которые в нем нуждаются. По его словам , подготовлены специальные транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно можно транспортировать через Польшу и дальше отправлять туда, где оно действительно нужно.

Налоги для ФЛП в 2024 году. В Украине в 2024 году в два этапа повысят минимальную зарплату. Это В Украине в 2024 году в два этапа повысят минимальную зарплату. Это приведет к изменению части налогов , в частности минимального размера единого социального взноса, уплачиваемого всеми физлицами-предпринимателями.

Привычки, которые помогут экономить деньги. Финансовое благополучие человека достигается активным трудом, позволяющим достичь желаемого результата. А экономия денег в современных условиях — это жизненная необходимость. Рассказываем, какие полезные привычки Финансовое благополучие человека достигается активным трудом, позволяющим достичь желаемого результата. А экономия денег в современных условиях — это жизненная необходимость. Рассказываем, какие полезные привычки помогают экономить деньги

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