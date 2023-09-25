Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна — Дуда — Finance.ua
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Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна — Дуда

Аграрний ринок
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Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна — Дуда
Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна — Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують.
Про це пише PAP.
За його словами, підготовленні спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно можна транспортувати через Польщу і далі відправляти туди, «де воно дійсно потрібно».
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Президент Польщі підкреслив, що транзитний експорт досі відбувається.
Зазначається, що польській владі важко змиритись з рішенням Єврокомісії не продовжувати ембарго. Дуда додав, що це рішення суттєво шкодить лінії країн ЄС, яка проходить вздовж українського кордону.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення запровадити односторонню заборону на імпорт української агропродукції було правильним.
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Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.
Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.
Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.

Українське зерно розбрату: чому Польща, Словаччина й Угорщина знову вдалися до ембарго 🌿

За матеріалами:
Економічна Правда
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