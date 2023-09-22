У США спрогнозували, як зміниться вплив рф на експорт зерна з України Чорним морем — Finance.ua

У США спрогнозували, як зміниться вплив рф на експорт зерна з України Чорним морем
У США вважають, що найближчими тижнями у росії, ймовірно, буде менше впливу на експорт зерна з України через Чорне море. Про це свідчить те, що нещодавно перше судно з українським зерном, яке йшло «гуманітарним коридором», прибуло до Туреччини.
Про це заявив керівник Управління з координації санкцій Держдепу США Джеймс О’Браєн, повідомляє Reuters.
О’Браєн прогнозує, що найближчими тижнями вплив росії на експорт українського зерна Чорним морем, швидше за все, зменшиться і все більше суден зможе виходити з українських портів. А росії прийдеться переглянути свою відмову від «зернової угоди».
«Україна вже зараз має кілька кораблів, які вийшли з портів і залишаються в територіальних водах», — сказав він.
Окрім того, у США вважають, що атаки рф на українські кораблі негативно позначаться на ціноутворенні, що призведе до підвищення тарифів страхувальників, через що витрати з боку рф зростуть.
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