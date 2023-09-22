Прорив блокади: в українські порти йдуть ще три судна по зерно та руду — Finance.ua
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Прорив блокади: в українські порти йдуть ще три судна по зерно та руду

Казна та Політика
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У напрямку українських портів рухаються три судна для завантаження експортною продукцією. Вони завантажать понад 100 тисяч тонн агропродукції та залізної руди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Олександра Кубракова у Facebook.
«Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ», — написав він.
За його даними, після завантаження понад 127 тис тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Прорив блокади

Минулого місяця Україна оголосила про створення «гуманітарного коридору» в Чорному морі для звільнення кораблів, що застрягли в її портах з того часу, як росія вторглася в лютому 2022 року, і для обходу фактичної блокади після того, як росія вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.
Спочатку Одесу залишили 5 суден, що застрягли в Україні з початку війни.
Першими суднами, які зайшли та вийшли з портів, стали балкери Resilient Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тис тонн української агропродукції для країн Азії та Африки.
Відправлення цих суден є перевіркою спроможності України знову відкрити морські шляхи, коли росія намагається відновити фактичну блокаду.
За матеріалами:
РБК-Україна
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