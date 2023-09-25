Прибуток українських банків досяг рекордних 95 млрд грн — Finance.ua

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Прибуток українських банків досяг рекордних 95 млрд грн

Фондовий ринок
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Прибуток українських банків досяг рекордних 95 млрд грн
Прибуток українських банків досяг рекордних 95 млрд грн
Прибуток української банківської системи в січні - серпні 2023 року досяг історичного максимуму в 95,07 млрд грн.
Про це повідомляє FinClub із посиланням на дані НБУ.
Прибуток банків за 8 місяців 2023 року в 11,3 разів більше, ніж за аналогічний період 2022 року — 8,43 млрд грн, і навіть більш як вдвічі більший, ніж прибуток в «довоєнному» 2021 році, коли за січень - серпень також був встановлений історичний рекорд у 45,59 млрд грн.
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Зростання прибутковості банків було викликано зростанням їх доходів на 27% на фоні падіння витрат на 11%.
Локомотивом зростання прибутковості банків стало зростання процентних доходів банків на 49% (до 195,41 млрд грн), оскільки банки заробляють на вкладеннях в депозитні сертифікати НБУ і ОВДП Мінфіну та кредитах юридичним і фізичним особам.
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При цьому рекордно впали відрахування банків в резерви (-93%) на покриття кредитних ризиків. Після подібних витрат у 89,43 млрд в січні - серпні 2022 року в аналогічний період цього року банки витратили на формування резервів лише 6,5 млрд грн.
Таким чином в середньому банки заробляють в поточному році 11,88 млрд грн на місяць.
За таких темпів, річний прибуток може сягнути 142,61 млрд грн, чого ніколи не відбувалося в історії України раніше.

Довідка Finance.ua:

  • українці можуть купувати іноземну валюту кількома способами. Наприклад, вони можуть обміняти гривні на долари в обмінних пунктах, на чорному ринку або звернутися до відділення банківської установи. Щодо курсу, то, як правило, у банках він найвигідніший, тому кількість валюти там може бути обмежена.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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