Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара — Finance.ua

Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара Сьогодні 16:01 — Валюта

Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара

Ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою. Зростання курсу долара в серпні було викликано ситуативними факторами.

Про це свідчать підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики.

«Ситуативне зростання коливань на готівковому валютному ринку в серпні не змінило тенденції до збільшення строкових вкладень населення у гривневі ОВДП і депозити та зниження рівня доларизації заощаджень», — йдеться в повідомленні.

Водночас спроможність НБУ балансувати валютний ринок залишалася високою. Завдяки сталому офіційному фінансуванню міжнародні резерви України утримуються на високих рівнях. Наприкінці серпня вони перевищували 40 млрд доларів.

«Міжнародна допомога дає змогу НБУ покривати дефіцит валюти, спричинений війною. Чистий продаж валюти з боку НБУ був нижчим за прогноз, а ситуація на валютному ринку загалом залишалася стійкою», — додали в Нацбанку.

Завдяки збереженню привабливості гривні й надалі триває зв’язування гривневих коштів населення в депозитах, що посилює спроможність НБУ зберігати стійкість валютного ринку.

«За поточного монетарного режиму курсова стійкість залишається основним якорем для очікувань економічних агентів, тому завдання збереження довіри до національної валюти є вкрай важливим», — повідомили в НБУ.

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