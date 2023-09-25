Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара — Finance.ua

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Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара

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Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара
Ситуативні коливання: у НБУ пояснили зростання курсу долара
Ситуація на валютному ринку загалом залишається стійкою. Зростання курсу долара в серпні було викликано ситуативними факторами.
Про це свідчать підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики.
«Ситуативне зростання коливань на готівковому валютному ринку в серпні не змінило тенденції до збільшення строкових вкладень населення у гривневі ОВДП і депозити та зниження рівня доларизації заощаджень», — йдеться в повідомленні.
Водночас спроможність НБУ балансувати валютний ринок залишалася високою. Завдяки сталому офіційному фінансуванню міжнародні резерви України утримуються на високих рівнях. Наприкінці серпня вони перевищували 40 млрд доларів.

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«Міжнародна допомога дає змогу НБУ покривати дефіцит валюти, спричинений війною. Чистий продаж валюти з боку НБУ був нижчим за прогноз, а ситуація на валютному ринку загалом залишалася стійкою», — додали в Нацбанку.
Завдяки збереженню привабливості гривні й надалі триває зв’язування гривневих коштів населення в депозитах, що посилює спроможність НБУ зберігати стійкість валютного ринку.
«За поточного монетарного режиму курсова стійкість залишається основним якорем для очікувань економічних агентів, тому завдання збереження довіри до національної валюти є вкрай важливим», — повідомили в НБУ.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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