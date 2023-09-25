Місія МВФ почала технічні консультації з урядом України — Finance.ua

Місія МВФ почала технічні консультації з урядом України Сьогодні 11:14

Місія МВФ почала технічні консультації з урядом України

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

За його словами, переговори стосуються останніх економічних подій і проводяться з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

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Варто зазначити, що Кабінет міністрів України розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду у 2024 році 5,4 млрд доларів.

Однак формально фінансування США, Канади, Японії та Світового банку для України прив’язане до виконання програми з МВФ. Однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, у нас є 5 «проблемних маяків».

Довідка Finance.ua

МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів. У рамках програми українська влада зобов’язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування;

у рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні та другий транш 890 млн доларів у червні. Ще один транш очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.



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