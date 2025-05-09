Будет ли Украина в НАТО: Стефанишина напомнила о необратимом решении, принятом союзниками — Finance.ua

Будет ли Украина в НАТО: Стефанишина напомнила о необратимом решении, принятом союзниками Сегодня 20:41

Будет ли Украина в НАТО: Стефанишина напомнила о необратимом решении, принятом союзниками

Решение о необратимости пути Украины в НАТО было принято союзниками, вопрос в том — когда состоится возвращение к дискуссии, считает вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Об этом она заявила во время 17-го ежегодного Киевского форума безопасности под названием «UA: Объединяемся снова, чтобы преодолеть мирового агрессора», организованного Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

«Говоря о членстве Украины в НАТО, вы не услышите от нас ни „да“, ни „нет“, ни каких-либо других месседжей. Потому что в июле 2024 года все союзники НАТО, включая Соединенные Штаты, страны ЕС… признали, что альтернативы членству Украины в НАТО нет. Это решение, принятое консенсусом, оно опубликовано, является официальным документом НАТО. Эта формула звучит: „Членство Украины в НАТО необратимо“. Чтобы изменить это, вам нужно добиться консенсуса по этому вопросу», — подчеркнула вице-премьер.

По ее словам, Украина считает, что «настанет момент в истории, когда мы еще должны определиться относительно того, когда оно (решение относительно НАТО. — Ред.) будет принято, каким образом и какими будут гарантии безопасности для Украины».

«Но мы считаем, что это решение принято союзниками, а сейчас вопрос того, когда мы вернемся к этой дискуссии», — добавила Ольга Стефанишина.

Киевский форум безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», — это платформа для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.