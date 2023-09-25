Індекс топових підприємств України (інфографіка) — Finance.ua

Індекс топових підприємств України (інфографіка) Сьогодні 11:03

Індекс топових підприємств України (інфографіка)

Опендатабот опублікував індекс топових підприємств України.

До переліку потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

Індекс Опендатаботу — аналітичний інструмент для оцінки реального становища та географії українського бізнесу, який базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатабота, фінансовій звітності компаній, інформації про зв’язки з рф, санкційні списки та решті аналітичних інструментів Опендатабот.

При складанні Індексу Опендатабота враховані як фінансові показники (фінансова звітність компаній за 2022 рік), так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з російської федерації. Також в Індексі позначені компанії, пов’язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов’язані декларувати свої прибутки.

«Мета створення Індексу Опендатаботу — надати простий та зрозумілий інструмент для оцінки українського бізнесу, зокрема, із розрізом на галузі та регіони. Це не прикладний засіб для точного економічного аналізу, а, скоріше, спосіб показати Україні та світу можливості та перспективи нашої країни», — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.

Індекс відображає погляд на українські компанії з точки зору актуальних державних реєстрів, тож може розходитись із уявленням, створеним у публічному інформаційному просторі.

Показники за «вагою» та часткою галузі та регіона розраховуються на базі топу компаній та їх обігів. Такий підхід дає можливість зрозуміти й оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку всієї країни, фінансову ємність галузей та становище найбільших гравців кожної галузі.

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