Які розміри податків чекають на ФОПів у 2024 році — Finance.ua

Які розміри податків чекають на ФОПів у 2024 році Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Які розміри податків чекають на ФОПів у 2024 році

Уряд вже зареєстрував проєкт Закону про Держбюджет на 2024 рік.

У зв’язку з цим мінімальна заробітна плата буде:

у місячному розмірі: з 1 січня — 7100 грн, з 1 квітня — 8000 грн (у 2023 році — 6700 грн);

у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 грн, з 1 квітня — 48 грн (у 2023 році — 40,46 грн).

А розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб протягом 2024 року становитиме 3028 грн.

ЄСВ для роботодавців

Нагадаємо, що за ст. 1 Закону № 2464 мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Не нижче мінімального страхового внеску потрібно сплачувати ЄСВ за ставкою 22% за основних працівників. Якщо працівник — сумісник, то 22% ЄСВ застосовується до його фактичної зарплати.

І в разі нарахування ЄСВ на зарплату працівників — осіб з інвалідністю всім роботодавцям потрібно застосовувати ставку 8,41% до фактичної суми нарахованої зарплати.

Читайте також ДПС розповіла, яких платників ЄСВ буде перевіряти

Максимальна база нарахування ЄСВ становить 15 мінімальних зарплат, встановлених на дату нарахування.

Отже, у січні 2024 року при нарахуванні зарплати працівникові, який не є особою з інвалідністю і працює за основним місцем роботи, потрібно буде сплачувати ЄСВ не нижче 7100×22% = 1562 грн.

Максимальна база нарахування ЄСВ становитиме 106 500 грн.

Наприклад, якщо у працівника нарахована зарплата (або винагорода за договором ЦПХ) становить 110 000 грн, то у січні 2024 року максимальний ЄСВ буде 106 500×22% = 23 430 грн.

ЄСВ для самозайнятих осіб

Те, яким з 1 січня 2024 року буде мінімальний розмір ЄСВ, який має сплатити за себе самозайнята фізособа, навели в таблиці:

news.dtkt.ua

Увага! ФОПи-«єдинники», так само, як ФОПи на загальній системі оподаткування й особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства, звільняються від сплати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців (п. 9−19 розд. VIII Закону про ЄСВ). Наразі воєнний стан діятиме до 15 листопада 2023 року. Тож поки що ця пільга залишається актуальною й у 2024 році.

Відповідно до Закону про ЄСВ, платники, які скористаються цією пільгою, розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюють за період, в якому відповідно єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався.

Це також не позбавляє права добровільно сплачувати ЄСВ за себе та зазначати суми такого ЄСВ у декларації з метою отримання страхового стажу.

Тож виходить, що всі ФОПи мають право не сплачувати ЄСВ з березня 2022 року. Ця пільга діє й далі. Але за бажанням це можна зробити.

Окремо нагадаємо, що у самозайнятих осіб є ще старіші пільги щодо ЄСВ.

Хто з ФОПів звільняється від сплати ЄСВ

З 1 січня 2021 року ФОПи на загальній системі оподаткування можуть не сплачувати за себе ЄСВ у разі відсутності прибутку.

Тобто якщо ФОПом не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, він має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ. При цьому сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Якщо в певному місяці (або навіть і році) оподаткованого ПДФО та ВЗ чистого доходу в самозайнятої особи не буде, то вона має право не визначати базу нарахування ЄСВ, а отже, і не платити ЄСВ за такий період.

Якщо ФОПи (як «загальники», так і «єдинники») одночасно перебувають у трудових відносинах, то вони можуть не платити ЄСВ за себе. Це правило теж діє з 1 січня 2021 р. Але лише за умови, що роботодавець за основним місцем сплатив за них ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний страховий внесок.

Якщо у певному місяці роботодавець сплатив ЄСВ, але менше мінімального страхового внеску, то такі самозайняті особи ЄСВ за себе платитимуть. І в розмірі не менше мінімального внеску (а не різниці, як роз’яснювалося на початку 2021 року)! Про це наголошує ДПС. Тобто такі ФОПи мають сплатити за кожен такий місяць у I кварталі 2024 року не менше ніж 1562 гривень. Але через війну протягом 2024 року можуть і не сплачувати.

Чи можуть ФОПи-працівники бути платниками ЄСВ за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавець сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ? Тобто обов’язку платити ЄСВ у таких ФОПів немає. А добровільно можна? Єдиної позиції у ДПС щодо цього немає.

ФОП-«незалежник»

З 1 січня 2021 року якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується ДПС як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. ФОП-«незалежник», який отримує пенсію або соцдопомогу, ЄСВ за себе не сплачуватиме. Хоча може і платити — за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У звичайної фізособи, яка здійснює незалежну профдіяльність і статусу ФОПа не має, такої пільги немає.

ФОПи-пенсіонери та особи з інвалідністю

Також звільняються від сплати за себе ЄСВ ФОПи, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Єдиний податок

Ліміти річного доходу для ФОП на єдиному податку на 2024 рік:

І група (167 МЗП) — 1 185 700 грн;

ІІ група (834 МЗП) — 5 921 400 грн;

ІІІ група (1167 МЗП) — 8 285 700 грн.

Змін до п. 293.1 ПКУ протягом 2023 року не було внесено. Немає поки що і оголошених планів щодо змін спрощеної системи оподаткування наприкінці цього року.

До речі, якщо хочете заробляти більше і розуміти, як працює фондовий ринок, приєднуйтесь до конференції «Ліга чемпіонів: Бики vs Ведмеді. Битва інвестиційних стратегій» 30 вересня в Києві. Отримайте унікальну можливість вивчити інвестиційні стратегії «Ведмедів», що заробляють на спаді ринку, та «Биків», що орієнтуються на ріст ринку. Дізнайтесь про надійні інструменти пасивного доходу на фондовому ринку. Це ваша можливість зробити свої фінанси кращими! 📊

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.