ДПС розповіла, яких платників ЄСВ буде перевіряти — Finance.ua

ДПС розповіла, яких платників ЄСВ буде перевіряти Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

ДПС розповіла, яких платників ЄСВ буде перевіряти

З 1 серпня 2023 року набрав чинності Закон України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» (далі - Закон № 3219).

Закон вніс зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зокрема в частині проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Тож у Державній податковій службі вирішили нагадати , яких платників ЄСВ буде перевіряти.

Кого ж перевірять

Так, визначено, що, тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України, встановлюється мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, крім перевірок:

► пов’язаних з припиненням юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;

► що проводяться на звернення платника ЄСВ;

► що передбачені підпунктами 1−3 підпункту 69.35 пункту 69 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, а саме: документальні планові перевірки платників податків, які:

здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

надають фінансові, платіжні послуги.

При цьому документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, що були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім перевірок, для яких встановлено мораторій абзацом першим цього пункту, поновлюються на невикористаний строк.

Довідка Finance.ua:

1275 бізнесів перевірить податкова до кінця року. До переліку потрапили компанії з підакцизним товаром, банки та гральний бізнес тощо. Податкова служба запланувала перевірити 1019 компаній та 256 фізичних осіб до кінця року;

дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.



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