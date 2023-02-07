День финансов: продление военного положения, бесплатные продуктовые наборы, коллекция NFT-котов ВСУ — Finance.ua

День финансов: продление военного положения, бесплатные продуктовые наборы, коллекция NFT-котов ВСУ Сегодня 17:50

Во вторник, 7 февраля, в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Верховная Рада приняла указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации с 19 февраля еще на 90 дней до 18 мая.

Как изменились налоговые нормы в Украине? Для предпринимателей, которые ведут деятельность в городах с населением более 25 тысяч человек, с 1 января 2023 года обязательно наличие платежных терминалов для расчета с покупателями в безналичной форме. Также с 1 января для предпринимателей в сфере обмена валют Для предпринимателей, которые ведут деятельность в городах с населением более 25 тысяч человек, с 1 января 2023 года обязательно наличие платежных терминалов для расчета с покупателями в безналичной форме. Также с 1 января для предпринимателей в сфере обмена валют вводится авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий.

Сколько украинцев получают деньги в банках и через «Укрпочту». По данным ПФУ, в целом льготы и субсидии По данным ПФУ, в целом льготы и субсидии получали 2 млн 659,1 тысяч человек. Из них 1 млн 785 человек получали деньги в банках, 874,1 тысячи — через АО «Укрпочта».

Льготы на оплату коммунальных услуг. Отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. К таким льготам относятся, в частности, льготы по оплате жилья, Отдельные категории граждан имеют право на льготы по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда. К таким льготам относятся, в частности, льготы по оплате жилья, коммунальным услугам

Также украинцам разрешили игнорировать штрафы за неуплату газа — условия здесь.

Обменяйте старые лампы на LED. Программа обмена старых лампочек на LED Программа обмена старых лампочек на LED расширяет географию. Теперь услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, а украинцы из городов и поселков городского типа.

Кстати, на днях в СМИ появились новости о том, что в ряде супермаркетов Украины можно получить бесплатные продуктовые наборы. Речь идет о сетях АТБ, Сильпо, Фоззи, Траш и Фора. Мы исследовали в новой стать , кто может рассчитывать на пособие:

Курс гривны. Возвращения курса гривны на довоенный уровень Возвращения курса гривны на довоенный уровень не будет. Но также нет предпосылок для дальнейшего существенного проседания национальной валюты. Такое мнение высказал народный депутат от «Слуги народа», глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Также эксперт спрогнозировал, насколько в феврале может просесть доллар. По мнению дилера департамента глобальных рынков OTP Bank Антона Куринного, влияет на это отсутствие серьезного спроса на наличную валюту и другие колебания на валютном рынке.

Коллекция NFT-котов ВСУ. Команда UACatsDivision совместно с UNITED24 создала первую национальную NFT-коллекцию с Команда UACatsDivision совместно с UNITED24 создала первую национальную NFT-коллекцию с изображением котов -героев ВСУ. Все собранные от продажи средства будут направлены на покупку боевых морских дронов. Амбициозная цель проекта — собрать 40 миллионов гривен.

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