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День финансов: продажи на OLX, Prom и Rozetka, базовое социальное пособие, безналоговые инвестиционные счета

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Четверг, 11 июня. В Раде предлагают украинцам безналоговые инвестиционные счета, также ВР отменила пожизненный финмониторинг для политически значимых лиц.
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Безналоговые инвестиционные счета
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15314, предусматривающий введение лицевых инвестиционных счетов для физических лиц — резидентов Украины. Все детали здесь.
Также ВР отменила пожизненный финмониторинг для политически важных лиц. А правительство обновляет План Украины в рамках программы Ukraine Facility.
В то же время в госбюджет поступило 236 миллионов евро от Всемирного банка.
Базовое социальное пособие
В Украине действуют четкие правила начисления базового социального пособия (БСП) для граждан трудоспособного возраста, которые пока не имеют официального места работы. Кому именно из безработных согласуют выплаты, на какой срок рассчитана программа и при каких условиях финансирование можно продлить еще на полгода — читайте здесь.
Кому из украинцев нужно подать заявление в ПФ
Как сообщил Пенсионный Фонд, для назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона заявление и документы необходимо подать до 1 июля. Если жилищная субсидия уже была получена в предыдущем периоде, то подать заявление на новый период должны только отдельные категории граждан.
Более 100 млрд за разрушенное жилье
Государственная программа єВідновлення продолжает компенсировать украинцам потери жилья, вызванные российской агрессией. По состоянию на 10 июня 2026 г. выплаты или жилищные сертификаты получили 206 447 семей на общую сумму 103,9 млрд грн.
Продажи OLX, Prom и Rozetka
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 15111-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», который в народе назвали «налогом на OLX». Подробно обо всем пишем в статье:

Продажи на OLX, Prom и Rozetka: кому и за что придется платить налоги

Кстати, в Украине обсуждают революционную реформу мобильной связи! «Киевстар», Vodafone и lifecell рассматривают полную отмену классической абонплаты и переход на европейскую модель — оплату исключительно за фактически потребленные минуты, гигабайты и SMS.
Действительно ли это поможет украинцам экономить, станет ли очередной хитростью операторов на фоне удорожания услуг в 2026 году?
Также в этом выпуске подробный разбор специальных льготных тарифов для пенсионеров от 161 гривны и громкая инициатива о продаже и регистрации SIM-карт строго по паспортам.
10 вакансий без привязки к офису
В июне украинские компании активно нанимают работников на дистанционный формат работы, предлагая гибкий график и возможность работы из любой точки мира. Делимся подборкой удаленных вакансий от robota.ua.
По материалам:
Finance.ua
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