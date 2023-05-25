День финансов: процедура обязательного техосмотра, нововведения «Укрпочты», «технологии будущего», которые используют банки — Finance.ua

День финансов: процедура обязательного техосмотра, нововведения «Укрпочты», «технологии будущего», которые используют банки Сегодня 17:50

Четверг, 25 мая. Как изменились ставки на депозиты и ипотеку, нужно ли украинцам избавляться от долларов и каких специалистов ищут работодатели в Украине.

Обязательный техосмотр автомобилей. В МВД говорят, что В МВД говорят, что меняют процедуру обязательного техосмотра для повышения качества и недопущения передвижения и эксплуатации неисправных транспортных средств на дорогах. Эти изменения необходимы, поскольку в последнее время наблюдается очень много ситуаций, когда на улицах машины передвигаются в технически неисправном состоянии.

Ставки по депозитам растут. Проценты по 9-месячным и годовым гривневым депозитам увеличились в среднем на 1−1,5%, начиная с мая этого года. Проценты по 9-месячным и годовым гривневым депозитам увеличились в среднем на 1−1,5%, начиная с мая этого года. Банкиры говорят , что это произошло вследствие удачной политики НБУ по связыванию «горячих» средств, находящихся на нынешних счетах клиентов. Также стало известно, что средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составляла в марте 14%, тогда как в феврале — 8,3%.

Следует отметить, что украинские банки становятся все более технологичными, особенно во время полномасштабной войны. Финучреждения переносят свои базы данных и сервисы в облако, постоянно расширяют возможности мобильных приложений, вводят услуги для украинцев за рубежом. Поэтому мы решили проанализировать имеющиеся тенденции на рынке, чтобы разобраться, какими технологическими новинками обрадуют банки своих клиентов в ближайшее время:

Выход stereo by mono откладывается. Соучредитель цифрового банка Олег Гороховский сообщил, что выход украинского проекта под названием stereo на польский рынок Соучредитель цифрового банка Олег Гороховский сообщил, что выход украинского проекта под названием stereo на польский рынок откладывается на неопределенный срок . Он добавил, что проект полностью готов к запуску в соседней стране, а 24 мая удалось успешно пройти сертификацию Apple Pay.

Действие беспошлинной торговли продлили еще на год. Европейский Союз продлил еще на год действие беспошлинного ввоза украинских товаров в страны Евросоюза. Это означает, что украинский Европейский Союз продлил еще на год действие беспошлинного ввоза украинских товаров в страны Евросоюза. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года.

«Укрпочта» анонсировала нововведения. «Укрпочта» отменяет бандероли как отдельный вид почтовых отправлений с 1 июля 2023 года. В прошлое уйдут печати, сургуч и многое другое. Также компания анонсировала уменьшение тарифов на отправку посылок в Соединенные Штаты Америки.

Индекс доллара. В четверг В четверг индекс доллара превысил отметку 104. Это имеет признаки того, что экономика США может выдержать агрессивную кампанию по усилению монетарной политики Федрезерва, а также критические заявления чиновников центрального банка побудили инвесторов снизить ставки на снижение процентных ставок в этом году.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев рассказывает, откуда шум о дефолте в США и нужно ли украинцам избавляться от долларов:

До 53 тысяч гривен для украинцев. Польский центр международной помощи начинает две новые программы выплат для украинских беженцев. Получить денежное пособие могут беженцы из Украины, проживающие в Варшаве, Люблине, Белостоке, Щецине, Быдгоще, Торуне и окрестностях этих городов. Польский центр международной помощи начинает две новые программы выплат для украинских беженцев. Получить денежное пособие могут беженцы из Украины, проживающие в Варшаве, Люблине, Белостоке, Щецине, Быдгоще, Торуне и окрестностях этих городов. Выплаты по двум программам разнятся.

Каких специалистов ищут работодатели в Украине. В Украине с начала 2023 года официально зафиксировали рост количества вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также требуются учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг. Кому платят больше всего — В Украине с начала 2023 года официально зафиксировали рост количества вакансий. Активнее всего работодатели ищут квалифицированных представителей рабочих профессий (например, слесарей и трактористов). Но также требуются учителя, врачи и фармацевты, работники сферы торговли и услуг. Кому платят больше всего — рассказываем здесь

В то же время, как показывают результаты опроса ЕБА и Gradus Research, только 34% опрошенных украинцев удовлетворены текущим местом работы. Существенно хуже оценки уровня дохода украинцев.

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