День финансов: потребности на восстановление энергетики, продление санкций против рф, зарплаты чиновников — Finance.ua
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День финансов: потребности на восстановление энергетики, продление санкций против рф, зарплаты чиновников

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В пятницу, 14 марта, Finance.ua в новой статье подробно рассказывает о том, что стоит знать об авторском праве, сколько стоит его нарушение и какие есть особенности. Все подробности ниже:

Вопросы авторского права в Украине

Продление санкций против россии. ЕС продлил на полгода персональные санкции против россии, которые охватывают около 2400 человек и компаний. Ограничения включают замораживание активов и запрет на въезд. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
  • В то же время Каллас сообщила, кто выиграет от торговых войн США и Европы.
Трамп усилил давление на рф. США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за энергоресурсы россии через подсанкционные банки. Это означает, что европейские страны больше не могут покупать нефть из россии без санкций США.
Золото впервые достигло отметки в 3 тысячи долларов. Золото подорожало до рекордной отметки в 3000 долларов за унцию. Драгметал растет, поскольку агрессивная тарифная политика президента США Дональда Трампа может нанести удар по экономическому росту.
Сколько украинцев покупают украинское. Среди опрошенных украинцев 53% респондентов обычно покупают украинское, еще 17% — всегда предпочитают локальные бренды. Но для 8% опрошенных происхождение товара не имеет значения.
Потребности в восстановлении украинской энергетики. Согласно последней оценке Всемирного банка RDNA4, потребности на восстановление украинской энергетики составляют около 68 млрд долл., поэтому правительство работает над созданием механизма конфискации российских замороженных активов, которые должны обеспечить восстановление.
  • Кстати, соучредитель Netflix передал $2 млн на военную помощь Украине.
Долги за коммунальные услуги. Даже если не пользуешься коммунальными услугами и даже не живешь в Украине, оплата может быть начислена. Избежать этого нельзя. Однако, если долги накопить, можно столкнуться с блокировкой счетов или даже изъятием имущества.
Работа без границ. Среди преимуществ удаленной работы, которые могут заставить вас пересмотреть свою текущую занятость: возможность работать из любого места, повысить свою производительность и мотивацию, ощутить плюсы гибкого графика, сэкономить время и деньги, добиться баланса между работой и личной жизнью.
Как росли зарплаты чиновников за год. По данным Минфина, в январе в центральных госорганах зарплату получали 21 707 человек. Лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет — 76,0 тысячи гривен. В комитете работает 266 человек.
В НБУ рассказали, что происходит на валютном рынке. Курс гривны в прошлом месяце укрепился, а разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 0,5%. Это прежде всего связано с улучшением конъюнктуры валютного рынка.
По материалам:
Finance.ua
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