День финансов: подрыв Каховской ГЭС, прогноз курса доллара от Dragon Capital, депозиты, к которым стоит присмотреться — Finance.ua

День финансов: подрыв Каховской ГЭС, прогноз курса доллара от Dragon Capital, депозиты, к которым стоит присмотреться Сегодня 17:50

Во вторник, 6 июня, всё внимание украинцев и мира было приковано к событиям на Каховской ГЭС. Рассказываем о главном:

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Сбор сведений о платежах физических лиц. В сети появилась информация о том, что банки будут еженедельно отправлять в Национальный банк информацию о безналичных платежах своих клиентов. В НБУ объяснили, что В сети появилась информация о том, что банки будут еженедельно отправлять в Национальный банк информацию о безналичных платежах своих клиентов. В НБУ объяснили, что не будут собирать данные обо всех платежах физических лиц, а распространяемая отдельными СМИ информация не соответствует действительности.

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Общий бизнес с рф. Как свидетельствуют данные Опендатабот , накануне полномасштабного вторжения тысячи украинцев имели деловые связи с государством-террористом и странами, поддерживающими рф в нападении на Украину. Так, по состоянию на февраль 2022 года совместный с рф бизнес был у 31 262 украинцев. Также 2835 граждан поддерживали деловые связи с беларусью.

Четыре принципа построения капитала. Мирослав Король, инвестиционный советник, адвокат и партнер юридической компании KFN на Fin Blogger Award, рассказал о принципах построения капитала. Это диверсификация, доходность, рисковость, время. Мирослав Король, инвестиционный советник, адвокат и партнер юридической компании KFN на Fin Blogger Award, рассказал о принципах построения капитала. Это диверсификация, доходность, рисковость, время. Также он рассказал об успехах и факапах, которые могут ожидать на пути к миллиону и куда успешно инвестировать в наше время.

Кстати, украинцы снова стали интересоваться гривневыми депозитами, а банки начали активно проводить разные акции. Finance.ua проанализировал предложения от разных банков и выбрал несколько таких, к которым, на наш взгляд, стоит присмотреться повнимательнее:

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